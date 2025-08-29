FPF acata recomendação e proíbe entrada de duas organizadas do Santos em estádios de São Paulo

A FPF (Federação Paulista de Futebol) acatou nesta sexta-feira a recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) e proibiu a entrada de duas organizadas do Santos em estádios até o final de 2025.

Em portaria publicada nesta sexta-feira, a FPF proibiu a presença em estádios de duas organizadas: a Torcida Jovem do Santos e a Torcida Sangue Jovem. A decisão vale a partir desta sexta-feira e foi assinada por Mauro Silva, vice-presidente da entidade paulista.

No documento, a FPF ainda informou que proibirá a entrada de qualquer indumentária e objetos (faixas, bandeiras entre outras) que façam referência às organizadas punidas.

A punição da Federação Paulista acontece após a briga de torcedores de Santos e Vasco no último dia 17 de agosto. Pouco antes da bola rolar, as torcidas de ambas as equipes entraram em conflito nos arredores do Morumbis, palco do confronto na capital paulista.

Na decisão final, consta o seguinte escrito: "Atender integralmente a recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, para que seja PROIBIDA a entrada, nos estádios de futebol do Estado de São Paulo, de qualquer indumentária e objetos (faixas, bandeiras etc.) que identifiquem os associados das torcidas organizadas: TORCIDA JOVEM DO SANTOS" e "TORCIDA SANGUE JOVEM" a contar desta data".

A Federação Paulista de Futebol ainda divulgou que oficiará aos Órgãos de Segurança do Estado e ao Ministério Público de São Paulo para que a fiscalização da pena seja cumprida.

Com a decisão expedida nesta sexta-feira, membros das duas organizadas do Santos estão proibidas de entrar em estádios no estado de São Paulo com itens que remetam às uniformizadas. A punição passa a valer já para o duelo das 16h (de Brasília) deste domingo, contra o Fluminense, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Próximos jogos do Santos

Santos x Fluminense (22ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(22ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 31 de agosto (domingo), às 16h

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14/09 (domingo), às 16h

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)