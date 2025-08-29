FPA homenageia Vanderlei Cordeiro de Lima no Dia da Medalha Olímpica

Nesta sexta-feira, a Federação Paulista de Atletismo (FPA) prestigiou o Dia da Medalha Olímpica, em homenagem ao medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima, que marca a conquista da medalha de bronze na maratona dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004.

Mesmo sendo atrapalhado por uma pessoa quando liderava a prova e a poucos quilômetros da chegada, o brasileiro conseguiu terminar em terceiro lugar.

A FPA esteve representada por Edilberto Teixeira Chaves Filho e Alessandra Takara Chaves, que são árbitros e representantes eleitos da arbitragem Paulista, que prestigiaram e também correram no revezamento na pista, para ajudar no objetivo de percorrer os 42.195m. Edil foi companheiro de equipe e treinamento de Vanderlei e, por isso, escolhido para representar a entidade no evento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Atletismo Paulista (@atletismopaulista)

O evento ocorreu no CEAR Campinas, no qual Vanderlei mantém seu instituto que atende crianças e adolescentes, procurando formar atletas e cidadãos para o mundo. Houve também o plantio de 42 árvores circundando as instalações da Pista do CEAR, alusivas aos 42 quilômetros da Maratona. Ainda no evento, todos os presentes participaram de um grande revezamento, onde o objetivo foi correr todos os 42,195 metros da maratona.

Ricardo D'Angelo, ex-treinador de Vanderlei, destacou a data.

"É mais do que um dever relembrarmos o 29 de agosto de 2004, no qual o Vanderlei sofreu uma grave agressão e respondeu com um ato imediato de resiliência e uma lição de perdão ao mundo. Para além do feito atlético de ganhar uma medalha olímpica no berço da maratona, Vanderlei se tornou referência de fair play por carregar todos os valores olímpicos em seu comportamento. Aqui no IVCL celebramos essa medalha todos os dias, há 21 anos, e o Vanderlei segue nos inspirando a cumprir com o propósito de educar por meio do esporte", declarou.