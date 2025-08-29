Flamengo e Prefeitura do Rio de Janeiro firmam acordo para extensão de prazo de obras no Gasômetro

Nesta sexta-feira, o Flamengo e a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro anunciaram um novo acordo sobre o projeto do Gasômetro. Assim, o Rubro-Negro confirmou que seguirá com os estudos de viabilidade. A equipe carioca ainda divulgou que haverá uma prorrogação dos prazos para o projeto.

Flamengo e Prefeitura firmam compromisso sobre o projeto do Gasômetrohttps://t.co/RcNjfMvPyA#CRF pic.twitter.com/cyhh0HmPSw ? Flamengo (@Flamengo) August 29, 2025

Adquirido em leilão no fim de julho de 2024 por R$ 138,1 milhões, o processo do Flamengo com o terreno do Gasômetro passou por várias nuances. Após a compra, Marcos Braz, mas logo o terreno passou por um

Na atual gestão, com a presidência de Luiz Eduardo Baptista (BAP), o Flamengo buscava uma extensão no prazo da construção do estádio. Somente em abril, quase nove meses após a compra do terreno, o Rubro-Negro começou os estudos do futuro projeto.

Quando o terreno foi comprado, havia uma obrigação com a Prefeitura do Rio de Janeiro de que as obras estivessem prontas até 2029. Agora, o Flamengo tem um prazo maior, não divulgado por nenhuma das partes.

Leia a nota completa na íntegra

O Clube de Regatas do Flamengo e o Município do Rio de Janeiro comunicam que o Flamengo permanecerá com o terreno do Gasômetro, providência que foi formalizada em termo de compromisso com a anuência do Município, hoje pela manhã, no Palácio da Cidade.

O Clube seguirá, portanto, com os estudos de viabilidade e desenvolvimento do projeto, etapa essencial para garantir sua realização futura.

Esses estudos, iniciados há pelo menos oito meses pela atual gestão do Flamengo, promoveram avaliações técnicas e econômicas, conduzidas por empresas e consultorias especializadas, tais como a FGV, Arena Venues + Events, Soloeste Engenharia Ltda. e AECOM.

Em razão da necessidade de seu aprofundamento, foi também acordado entre as partes a prorrogação dos prazos necessários à execução do projeto, bem como ajustes de obrigações, assegurando segurança jurídica e plena continuidade da iniciativa.

Flamengo e Município seguem alinhados e comprometidos em viabilizar a proposta, em benefício da cidade, dos sócios do Clube e de seus milhares de torcedores.