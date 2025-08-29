Flamengo demite diretor-executivo Bruno Spindel

O Flamengo demitiu o diretor-executivo de futebol Bruno Spindel, que estava no clube desde a gestão Eduardo Bandeira de Mello.

O que aconteceu

Spindel foi o homem-forte dos contratos do futebol na gestão Rodolfo Landim. O dirigente fazia uma dobradinha com o antigo vice de futebol, Marcos Braz, e conduzia as negociações de reforços se debruçando mais na parte burocrática das tratativas. A informação inicial de sua demissão foi publicada pelo "Coluna do Fla" e confirmada pelo UOL.

Com a chegada do presidente Luiz Eduardo Baptista, porém, ele perdeu espaço no departamento de futebol. Spindel já não participava mais da busca por contratações e cumpria funções mais internas de finanças e planejamento, cabendo ao diretor José Boto a missão de prospectar novos jogadores ao Rubro-Negro.

Spindel comandou a pasta do Marketing nos tempos de Eduardo Bandeira de Mello, fazendo a transição para o futebol na gestão Landim.

No início do ano o profissional recebeu sondagens de outros clubes do Brasil. Atlético-MG, Santos e até o rival Vasco foram algumas das agremiações que procuraram o dirigente, que preferiu permanecer no Flamengo.

O Rubro-Negro ainda não apresentou uma justificativa para a demissão de Spindel. Caso ela seja informada a matéria será atualizada.