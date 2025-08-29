Topo

Esporte

Flamengo demite diretor-executivo Bruno Spindel

Bruno Spindel em coletiva de apresentação do Marinho no Flamengo - Reprodução
Bruno Spindel em coletiva de apresentação do Marinho no Flamengo Imagem: Reprodução
Bruno Braz
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

29/08/2025 16h31

O Flamengo demitiu o diretor-executivo de futebol Bruno Spindel, que estava no clube desde a gestão Eduardo Bandeira de Mello.

O que aconteceu

Spindel foi o homem-forte dos contratos do futebol na gestão Rodolfo Landim. O dirigente fazia uma dobradinha com o antigo vice de futebol, Marcos Braz, e conduzia as negociações de reforços se debruçando mais na parte burocrática das tratativas. A informação inicial de sua demissão foi publicada pelo "Coluna do Fla" e confirmada pelo UOL.

Com a chegada do presidente Luiz Eduardo Baptista, porém, ele perdeu espaço no departamento de futebol. Spindel já não participava mais da busca por contratações e cumpria funções mais internas de finanças e planejamento, cabendo ao diretor José Boto a missão de prospectar novos jogadores ao Rubro-Negro.

Spindel comandou a pasta do Marketing nos tempos de Eduardo Bandeira de Mello, fazendo a transição para o futebol na gestão Landim.

No início do ano o profissional recebeu sondagens de outros clubes do Brasil. Atlético-MG, Santos e até o rival Vasco foram algumas das agremiações que procuraram o dirigente, que preferiu permanecer no Flamengo.

O Rubro-Negro ainda não apresentou uma justificativa para a demissão de Spindel. Caso ela seja informada a matéria será atualizada.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Na lista de Ancelotti, Bento é barrado por Jorge Jesus e deve ser negociado

Flamengo demite diretor-executivo Bruno Spindel

Pedro Rocha é o principal alvo do São Paulo, que busca outras opções

Organizadas do Santos são proibidas de irem a jogos em SP até o fim de 2025

Neymar e Guilherme trabalham forte e Vojvoja, liberado no BID, ganha opções ofensivas no Santos

Palmeiras adota cautela em anúncio de Andreas; veja valores da negociação

FPF acata recomendação e proíbe entrada de duas organizadas do Santos em estádios de São Paulo

Samir: Gui Negão tem salário dobrado e será titular ao lado de Memphis

ESPN demite Abel Neto após 7 anos e foca no digital para seguir movimento das concorrentes

Pai de Felipe Anderson, do Palmeiras, é condenado a 14 anos por duplo homicídio no DF

Julio Gomes: Cuca não é confiável e perdeu a credibilidade do mercado