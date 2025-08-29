Fla prorroga prazo para a construção do estádio em acordo com a Prefeitura

O Flamengo anunciou, na manhã de hoje (28), um acordo com a prefeitura do Rio de Janeiro para "prorrogação dos prazos necessários à execução do projeto" do estádio próprio, que será construído na região central da cidade.

O que aconteceu

Membros da diretoria do clube se reuniram com o prefeito Eduardo Paes no Palácio da Cidade. O Rubro-Negro assinou um termo de compromisso com modificações em relação ao planejamento de a construção do estádio ser concluída em 2029..

O Fla apontou que seguirá os estudos de viabilidade e desenvolvimento do projeto. Tais avaliações foram iniciadas há oito meses e "promoveram avaliações técnicas e econômicas, conduzidas por empresas e consultorias especializadas".

Em razão da necessidade de seu aprofundamento, foi também acordado entre as partes a prorrogação dos prazos necessários à execução do projeto, bem como ajustes de obrigações, assegurando segurança jurídica e plena continuidade da iniciativa trecho da nota divulgada pelo Flamengo

Flamengo e Prefeitura firmam compromisso sobre o projeto do Gasômetrohttps://t.co/RcNjfMvPyA#CRF pic.twitter.com/cyhh0HmPSw -- Flamengo (@Flamengo) August 29, 2025

Recentemente, o estádio esteve em meio a troca de farpas entre a atual e a antiga gestão do clube. Rodolfo Landim, ex-presidente do Fla, disse que a atual diretoria "matando" o projeto.

Sabia que isso [estádio] não iria sair, foi uma das grandes razões pelas quais, minha escolha pessoal de candidato foi outra. Absoluta certeza [que o estádio não iria sair]. [A diretoria] Tem nenhum interesse. Vão criar todos os tipos de desculpas para provar ao contrário Landim, à Rádio Tupi

É matar o projeto [do estádio]. Se não seguir adiante, prefeito não vai levar a lei para aprovação e vai ter que negociar com a Caixa para levantar o dinheiro e devolver o terreno para a Caixa. Tem um risco enorme, não é pequeno. Só não aconteceu porque o prefeito é paciente. Basta o prefeito falar 'cansei' Landim, à Rádio Tupi

Veja nota do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo e o Município do Rio de Janeiro comunicam que o Flamengo permanecerá com o terreno do Gasômetro, providência que foi formalizada em termo de compromisso com a anuência do Município, hoje pela manhã, no Palácio da Cidade.

O Clube seguirá, portanto, com os estudos de viabilidade e desenvolvimento do projeto, etapa essencial para garantir sua realização futura.

Esses estudos, iniciados há pelo menos oito meses pela atual gestão do Flamengo, promoveram avaliações técnicas e econômicas, conduzidas por empresas e consultorias especializadas, tais como a FGV, Arena Venues + Events, Soloeste Engenharia Ltda. e AECOM.

Em razão da necessidade de seu aprofundamento, foi também acordado entre as partes a prorrogação dos prazos necessários à execução do projeto, bem como ajustes de obrigações, assegurando segurança jurídica e plena continuidade da iniciativa.

Flamengo e Município seguem alinhados e comprometidos em viabilizar a proposta, em benefício da cidade, dos sócios do Clube e de seus milhares de torcedores".