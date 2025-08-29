Fla homenageia sub-20 e Arrascaeta, que ganha batuta de maestro por recorde

O Flamengo teve uma manhã de homenagens no Ninho do Urubu tanto para o elenco sub-20 quanto para Arrascaeta.

O que aconteceu

Os jogadores do sub-20 foram recebidos por Bruno Henrique, Filipe Luís e o diretor José Boto. A homenagem foi em referência ao título mundial da categoria conquistado sábado passado sobre o Barcelona.

Posteriormente, foi a vez de Arrascaeta ser reverenciado por um recorde que atingiu no Campeonato Brasileiro. Ele se tornou o jogador com o maior número de assistências da competição, com 79, superando Marcelinho Carioca, com 77.

O uruguaio recebeu uma placa das mãos de Boto. Além disso, ganhou uma batuta de maestro em alusão às 100 assistências que somou no geral em sua passagem pelo Flamengo.