Fla homenageia sub-20 e Arrascaeta, que ganha batuta de maestro por recorde

Bruno Braz
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

29/08/2025 12h48Atualizada em 29/08/2025 13h09

O Flamengo teve uma manhã de homenagens no Ninho do Urubu tanto para o elenco sub-20 quanto para Arrascaeta.

O que aconteceu

Os jogadores do sub-20 foram recebidos por Bruno Henrique, Filipe Luís e o diretor José Boto. A homenagem foi em referência ao título mundial da categoria conquistado sábado passado sobre o Barcelona.

Posteriormente, foi a vez de Arrascaeta ser reverenciado por um recorde que atingiu no Campeonato Brasileiro. Ele se tornou o jogador com o maior número de assistências da competição, com 79, superando Marcelinho Carioca, com 77.

O uruguaio recebeu uma placa das mãos de Boto. Além disso, ganhou uma batuta de maestro em alusão às 100 assistências que somou no geral em sua passagem pelo Flamengo.

Para mim é uma honra representar uma torcida tão grande como a do Fla. Não é só um orgulho para mim essas conquistas, mas também para minha família, amigos e minha cidade também, já que desde novinho corria atrás das coisas, simplesmente não tinha nada. Cheguei ao Brasil para fazer minha história, conquistar o que conquistei. Até que eu encerre minha carreira aqui no Brasil, vou continuar atrás de novas conquistas. Isso aqui é uma motivação extra para continuar ajudando o time e meus companheiros
Arrascaeta

