Fenerbahçe anuncia demissão do técnico Mourinho

(Reuters) - O contrato de José Mourinho com o Fenerbahçe foi rescindido, informou o clube turco nesta sexta-feira, pondo um fim antecipado à passagem do técnico português em Istambul.

Mourinho, de 62 anos, assumiu o comando do Fenerbahçe em julho de 2024, após deixar a Roma. Um comunicado do clube de Istambul, que busca seu primeiro título da Superliga Turca desde 2014, informou que eles haviam "concordado mutuamente em rescindir" o contrato com Mourinho.

O ex-técnico de Chelsea, Real Madrid e Manchester United foi recebido por milhares de torcedores quando chegou a Istambul há cerca de um ano, criando expectativas de acabar com o domínio recente do Galatasaray. No entanto, o início inconsistente do Fenerbahçe na temporada e as dificuldades iniciais na Europa colocaram seu cargo sob pressão.

O clube não anunciou um sucessor.

