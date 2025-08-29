Topo

Ex-Internacional e Vasco, Guiñazu é anunciado como técnico do Libertad-PAR

O ex-volante argentino Pablo Guiñazu, conhecido no futebol brasileiro por suas passagens por Internacional e Vasco, foi anunciado como novo técnico do Libertad, do Paraguai, nesta sexta-feira. Ele assume o comando após a saída de Sergio Aquino.


O profissional de 47 anos irá para o terceiro trabalho de sua curta carreira como treinador. Seu primeiro clube foi o Atlético Tucumán, da Argentina, onde trabalhou e 2021. No ano seguinte, comandou o Sol de América, do Paraguai.

Guiñazu estava no Talleres, da Argentina, como técnico interino após a saída de Cacique Medina. O ex-jogador ficou a frente do clube argentino por sete jogos, entre abril e março deste ano.

No futebol brasileiro, o técnico ganhou notoriedade ainda como jogador. O ex-volante é ídolo do Internacional, clube que defendeu de 2007 a 2012, e pelo qual conquistou a Copa Libertadores, em 2010, além de outros títulos. Depois, defendeu o Vasco de 2013 a 2015.

