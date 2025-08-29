Corinthians: Como Dorival deve montar o time no último Dérbi do ano

Na Live do Corinthians, Samir Carvalho e Valentim Furlan debateram como Dorival Júnior deve montar o time para encarar o Palmeiras, na próxima rodada do Brasileirão.
Corinthians e Palmeiras se enfrentam pela última vez no ano no próximo domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão. O clube alvinegro é o 11º colocado, com 25 pontos, enquanto os alviverdes estão em segundo, com 42.
Samir: Com Memphis e Gui Negão, Corinthians pode vencer
Dá pra iniciar com o Memphis e Guinegão. É um ataque interessante, né? O Gui Negão tá confiante, fez três gols [nos últimos três jogos], contrato renovado. E ter o Memphis do lado ali pode ser um ataque interessante nessa partida. O Garro também precisa funcionar um pouquinho mais. Eu acho que o Corinthians tem chances de vencer o Dérbi com esse ataque. Samir Carvalho
Furlan: Lesões prejudicam trabalho de Dorival
Pois é, eu vi um comentário na rede social outro dia que era o Corinthians precisa mais do Matheuzinho do que Jesus precisava dos seus apóstolos. E é uma situação bem complicada para o Corinthians. Aliás, não só do Matheuzinho, mas uma série de lesõezinhas, assim, que vem complicando o trabalho do Dorival. Mas, ao mesmo tempo, vem um cara da base que consegue praticamente encaminhar a classificação do Corinthians [na Copa do Brasil]. [...] De uma hora pra outra as coisas vão dando certo no Corinthians, Samir.
Valentin Furlan
