Topo

Esporte

ESPN demite Abel Neto após 7 anos e foca no digital para seguir movimento das concorrentes

São Paulo

29/08/2025 15h50

O jornalista Abel Neto foi demitido da ESPN após sete anos de serviços prestados ao canal esportivo. O grupo Disney está voltando o foco para uma expansão digital, na esteira de movimentações de concorrentes, e não enxerga o experiente comunicador dentro do perfil desejado para essa transição.

Foi com o objetivo de ter mais presença nos formatos online que a empresa americana de mídia esportiva contratou André Hernan, ex-Globo como Abel e que se consolidou em plataformas como o YouTube e a Amazon Prime Video.

Em nota oficial, a ESPN confirmou a demissão do profissional e explicou que o programa F360, do qual Abel participava, não fará mais parte da grade do canal a partir do dia 8 de setembro. Uma nova atração, ainda não revelada, será colocada no lugar.

"A ESPN prepara novidades para sua faixa matinal, integrando TV e plataformas digitais em uma estratégia voltada a um público mais jovem e diverso, sem abrir mão da credibilidade e da qualidade que caracterizam os canais esportivos do Grupo Disney", diz o texto.

A busca das grandes marcas da TV por ocupar mais o ambiente digital se intensificou após o case de sucesso da CazeTV, que existe desde 2022 e já transmitiu Copa do Mundo, Olimpíada e Mundial de Clubes nesse curto período. A Globo lançou nesta sexta-feira a GE TV, seu próprio canal de YouTube.

Jornalista premiado e renomado, Abel Neto começou a carreira no Lance, em 1997, e iniciou a transição para a televisão na TV Tribuna, afiliada da Globo em Santos.

A partir de 2000, passou a trabalhar na Globo São Paulo e construiu trajetória de sucesso nos programas esportivos da casa, seja como apresentador ou repórter. Deixou a emissora carioca em 2018 e foi para a Fox Sports, que mais tarde se fundiu à ESPN quando comprada pela Disney.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Organizadas do Santos são proibidas de irem a jogos em SP até o fim de 2025

Palmeiras adota cautela em anúncio de Andreas; veja valores da negociação

FPF acata recomendação e proíbe entrada de duas organizadas do Santos em estádios de São Paulo

Samir: Gui Negão tem salário dobrado e será titular ao lado de Memphis

ESPN demite Abel Neto após 7 anos e foca no digital para seguir movimento das concorrentes

Pai de Felipe Anderson, do Palmeiras, é condenado a 14 anos por duplo homicídio no DF

Julio Gomes: Cuca não é confiável e perdeu a credibilidade do mercado

Ceará anuncia a contratação de atacante ex-Internacional

Marcelinho Carioca vê Memphis Depay apenas como um bom jogador no Corinthians: 'Não é craque'

PVC diz que se convenceu sobre Juba na seleção: 'Pode ser convocado'

Com Yuri Alberto e mais dois em campo, Corinthians abre preparação para o Derby