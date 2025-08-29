ESPN demite Abel Neto após 7 anos e foca no digital para seguir movimento das concorrentes

O jornalista Abel Neto foi demitido da ESPN após sete anos de serviços prestados ao canal esportivo. O grupo Disney está voltando o foco para uma expansão digital, na esteira de movimentações de concorrentes, e não enxerga o experiente comunicador dentro do perfil desejado para essa transição.

Foi com o objetivo de ter mais presença nos formatos online que a empresa americana de mídia esportiva contratou André Hernan, ex-Globo como Abel e que se consolidou em plataformas como o YouTube e a Amazon Prime Video.

Em nota oficial, a ESPN confirmou a demissão do profissional e explicou que o programa F360, do qual Abel participava, não fará mais parte da grade do canal a partir do dia 8 de setembro. Uma nova atração, ainda não revelada, será colocada no lugar.

"A ESPN prepara novidades para sua faixa matinal, integrando TV e plataformas digitais em uma estratégia voltada a um público mais jovem e diverso, sem abrir mão da credibilidade e da qualidade que caracterizam os canais esportivos do Grupo Disney", diz o texto.

A busca das grandes marcas da TV por ocupar mais o ambiente digital se intensificou após o case de sucesso da CazeTV, que existe desde 2022 e já transmitiu Copa do Mundo, Olimpíada e Mundial de Clubes nesse curto período. A Globo lançou nesta sexta-feira a GE TV, seu próprio canal de YouTube.

Jornalista premiado e renomado, Abel Neto começou a carreira no Lance, em 1997, e iniciou a transição para a televisão na TV Tribuna, afiliada da Globo em Santos.

A partir de 2000, passou a trabalhar na Globo São Paulo e construiu trajetória de sucesso nos programas esportivos da casa, seja como apresentador ou repórter. Deixou a emissora carioca em 2018 e foi para a Fox Sports, que mais tarde se fundiu à ESPN quando comprada pela Disney.