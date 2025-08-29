Entenda como Corinthians reconstruiu boa relação com Memphis após polêmicas

A diretoria do Corinthians precisou superar alguns percalços, mas conseguiu reestabelecer uma boa relação com o atacante Memphis Depay. O holandês, que ficou marcado por alguns episódios polêmicos recentes, mudou a sua postura nos bastidores e se vê feliz no clube alvinegro.

Segundo informações obtidas pela Gazeta Esportiva, algumas conversas entre Memphis e a nova diretoria do clube, presidida por Osmar Stabile, foram fundamentais para a melhora na relação. O holandês entendeu com mais clareza os problemas financeiros e administrativos do Timão, demonstrando compreensão.

A reportagem apurou que o camisa 10 vinha se sentindo distante da alta cúpula corintiana, muito por conta da saída do ex-diretor Pedro Silveira. O dirigente, que atuou como chefe do Departamento Financeiro durante a gestão Augusto Melo, era o elo entre Memphis e a diretoria do Corinthians.

Sem ele, o holandês alegou falta de comunicação, principalmente por conta de algumas pendências financeiras que não haviam sido pagas pelo clube. O Timão chegou a atrasar valores ligados a direitos de imagem, além do prêmio pelo título paulista deste ano.

A situação chateou Memphis, que faltou a um treino da equipe no CT Dr. Joaquim Grava. Naquela ocasião, Osmar Stabile teve um reunião com o jogador e externou as dificuldades que o clube enfrentava. O caso também gerou cobranças em cima do executivo Fabinho Soldado para que ele exercesse o papel de ponte entre o atleta e a direção.

A conversa foi fundamental para que o holandês compreendesse o cenário financeiro delicado do Timão, algo que ele ainda não havia tomado ciência pela falta de comunicação no período do impeachment de Augusto Melo e a chegada de Stabile. Acostumado ao futebol europeu, o atleta entendeu também que situações como essa são corriqueiras em território brasileiro.

A compreensão do camisa 10 também ajudou o Corinthians a negociar dívidas com o jogador. O clube precisa pagar R$ 11 milhões por metas contratuais que foram atingidas por ele entre a sua contratação e o último dia 31 de julho - foi relacionado para 70% dos jogos e teve participação em 29 gols da equipe.

O prazo final para o depósito deste valor foi o dia 20 de agosto, o que não aconteceu. Além disso, a partir de 9 de setembro, o Timão terá que quitar a primeira parcela das luvas acertadas na contratação do jogador, no valor de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões).

Em crise financeira, o Corinthians não possui recursos e tenta alongar a forma de pagamento, assim como foi feito com o bônus pela conquista estadual. Os R$ 4,7 milhões que Memphis teria direito pelo título foram divididos em três parcelas. Duas delas já foram quitadas pela diretoria.

Memphis voltou ao time depois de se recuperar de lesão! ?? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/Ymg5d6AUuQ ? Corinthians (@Corinthians) August 28, 2025

A melhora na relação refletiu até mesmo no empenho do jogador. A Gazeta Esportiva apurou que ele se dedicou no tratamento de uma lesão de grau 2 na coxa, acelerando seu retorno aos gramados.

Prova disso é que o holandês voltou a ser relacionado e entrou em campo nos instantes finais da partida contra o Athletico-PR, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. Recuperado, ele atuou por 12 minutos na Ligga Arena. O prazo inicial quando ele se contundiu, em 7 de agosto, era de pelo menos um mês de afastamento.

Apesar de algumas polêmicas e críticas, Memphis Depay tem bons números pelo Corinthians em 2025. Ele balançou as redes oito vezes e deu dez passes para gol em 36 jogos.

Com o atacante à disposição, Dorival Júnior agora prepara o time para o clássico contra o Palmeiras, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Derby está marcado para este domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.