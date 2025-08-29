Emprestado pelo Botafogo, Kayke é anunciado no Fortaleza

Nesta sexta-feira, o Fortaleza anunciou a contratação por empréstimo do atacante Kayke, que pertence ao Botafogo. O jovem de 19 anos chega ao clube com vínculo até 30 de junho de 2026.

Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), Kayke estará à disposição do técnico Renato Paiva para o próximo jogo do Leão, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Fortaleza visita o Internacional, às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Kayke está #FechadoComOLeão! ?? O Fortaleza Esporte Clube comunica a contratação por empréstimo do atacante Kayke junto ao Botafogo de Futebol e Regatas até junho de 2026. ? Saiba mais em: https://t.co/lymPIxUiuK#FortalezaEC pic.twitter.com/nYaFGOAnXR ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) August 29, 2025

Integrado ao elenco profissional do Botafogo no início deste ano, o atacante participou de 11 partidas e balançou as redes em três oportunidades. Na última temporada, atuando pela categoria sub-20 do Glorioso, disputou 38 jogos e marcou 14 gols.

A contratação de Kayke foi um pedido de Renato Paiva, que comandou o time carioca de fevereiro a junho deste ano, demitido logo após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes.

No Brasileirão, o Fortaleza vive momento complicado e não vence há cinco partidas. O Leão ocupa a vice-lanterna da competição, com apenas cinco pontos conquistados em 21 rodadas.