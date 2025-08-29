Em treino atrapalhado por bandeiras vermelhas, Norris faz melhor tempo
Nesta sexta-feira, aconteceu a segunda sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, que acontece neste domingo, às 10h (de Brasília), em Zandvoort. Em uma prova marcada pelas bandeiras vermelhas, Lando Norris, da McLaren, garantiu a liderança novamente, com o tempo de 1min09s809. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou na 13ª posição.
O pódio foi completo por Fernando Alonso (Aston Martin), que terminou o treino em segundo lugar, e Oscar Piastri (McLaren), em terceiro, com tempos de 1min09s896 e 1min09s898, respectivamente.
O treino
O início do treino livre foi marcado pela batida de Lance Stroll. Com 17 minutos de prova, o piloto da Aston Martin derrapou e bateu forte. A bandeira vermelha subiu e ficou por mais de dez minutos.
Assim, a prova ficou um tempo com os resultados iniciais, com Bearman, Bortoleto e Hulkenberg na ponta.
Quando a bandeira vermelha desceu, Lando Norris assumiu a ponta da prova e não perdeu mais. Aos 40 minutos do treino, Alex Albon também bateu e a bandeira vermelha subiu novamente.
Essa bandeira foi mais rápida e em apenas cinco minutos, a situação já estava normalizada. No entanto, nenhuma posição mudou.
Neste sábado, às 6h30, os pilotos voltam à pista para a terceira e última sessão de treino em Zandvoort. A classificatória está marcada para às 10h.
Confira os dez primeiros colocados do TL2:
- Lando Norris (McLaren)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Oscar Piastri (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Nico Hulkenberg (Sauber).