Em treino atrapalhado por bandeiras vermelhas, Norris faz melhor tempo

29/08/2025 12h08

Nesta sexta-feira, aconteceu a segunda sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, que acontece neste domingo, às 10h (de Brasília), em Zandvoort. Em uma prova marcada pelas bandeiras vermelhas, Lando Norris, da McLaren, garantiu a liderança novamente, com o tempo de 1min09s809. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou na 13ª posição.

O pódio foi completo por Fernando Alonso (Aston Martin), que terminou o treino em segundo lugar, e Oscar Piastri (McLaren), em terceiro, com tempos de 1min09s896 e 1min09s898, respectivamente.

O treino

O início do treino livre foi marcado pela batida de Lance Stroll. Com 17 minutos de prova, o piloto da Aston Martin derrapou e bateu forte. A bandeira vermelha subiu e ficou por mais de dez minutos.

Assim, a prova ficou um tempo com os resultados iniciais, com Bearman, Bortoleto e Hulkenberg na ponta.

Quando a bandeira vermelha desceu, Lando Norris assumiu a ponta da prova e não perdeu mais. Aos 40 minutos do treino, Alex Albon também bateu e a bandeira vermelha subiu novamente.

Essa bandeira foi mais rápida e em apenas cinco minutos, a situação já estava normalizada. No entanto, nenhuma posição mudou.

Neste sábado, às 6h30, os pilotos voltam à pista para a terceira e última sessão de treino em Zandvoort. A classificatória está marcada para às 10h.

Confira os dez primeiros colocados do TL2:

  1. Lando Norris (McLaren)

  2. Fernando Alonso (Aston Martin)

  3. Oscar Piastri (McLaren)

  4. George Russell (Mercedes)

  5. Max Verstappen (Red Bull)

  6. Lewis Hamilton (Ferrari)

  7. Yuki Tsunoda (Red Bull)

  8. Charles Leclerc (Ferrari)

  9. Franco Colapinto (Alpine)

  10. Nico Hulkenberg (Sauber).

