Em grande fase pelo São Paulo, Ferraresi lidera estatísticas defensivas no período pós-Mundial

29/08/2025 05h00

Titular e peça-chave no sistema defensivo do São Paulo, o zagueiro Nahuel Ferraresi vive grande fase na temporada. No período pós-Mundial de Clubes, o venezuelano é líder em desarmes e duelos ganhos no Campeonato Brasileiro.

Em nove jogos, segundo dados do Sofascore, Ferraresi realizou 43 desarmes, a frente de Lucas Sasha (Fortaleza) e Christian Rivera (Sport), ambos com 28. Além disso, o zagueiro do São Paulo venceu 72 duelos, seguido por Luis Miranda (Juventude), com 61, e Alysson (Grêmio), com 52.

Por fim, o venezuelano ainda é o quarto jogador que mais deu assistências nesse período, com três passes para gol. Apenas Samuel Lino (Flamengo), com quatro, Matheus Pereira (Cruzeiro), com cinco, e Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), com seis, estão na frente do zagueiro.

Desde o final do Mundial de Clubes, o São Paulo disputou nove jogos pelo Campeonato Brasileiro. Nahuel Ferraresi entrou em campo oito vezes e foi titular em sete oportunidades. O Tricolor conquistou seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

No único revés, o venezuelano não atuou.

Considerando todas as competições, Ferraresi participou dos últimos 11 jogos do São Paulo na temporada, sendo titular em dez partidas.

Calendário do São Paulo

O São Paulo volta a campo neste sábado, às 21 horas (de Brasília), quando visita o Cruzeiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Invicto há oito rodadas, a equipe do técnico Hernán Crespo ocupa a 7ª posição, com 32 pontos.

Por outro lado, a Raposa é a 3ª colocada, com 41 pontos somados.

