Em grande fase no Palmeiras, Flaco López vai de rival a companheiro de Messi em dois meses

Vivendo o que possivelmente seja sua melhor fase no Palmeiras, o atacante Flaco López recebeu, na última segunda-feira, a sua primeira convocação para defender a Argentina. O centroavante foi de rival a companheiro de Lionel Messi em questão de dois meses.

Em junho deste ano, o Palmeiras viajou rumo aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Foi durante a competição que os caminhos de Flaco e Messi se cruzaram pela primeira vez, quando o Verdão encarou o Inter Miami do camisa 10 argentino ainda na fase de grupos.

Na ocasião, ambos saíram com sensação de que poderiam ter feito mais. Messi passou em branco pelo Inter Miami, que ganhava por 2 a 0 até os 35 minutos da segunda etapa. O Alviverde de Flaco, liderado por Paulinho, buscou o empate em 2 a 2 na reta final do confronto.

Agora, o artilheiro do Palmeiras em 2025 reencontrará Messi, dessa vez na condição de companheiro. Depois de integrar a pré-lista da Argentina, Flaco foi mantido na convocação final do técnico Lionel Scaloni, que aproveitou as últimas rodadas das Eliminatórias para testar novos atletas.

Flaco López nunca havia sido convocado pela Argentina. O camisa 42 é apenas o terceiro jogador do futebol brasileiro a ser lembrado por Scaloni. Antes dele, o treinador havia convocado apenas Almada (à época no Botafogo) e Kannemann, do Grêmio.

A convocação de Flaco também quebrou um jejum no Palmeiras. O último argentino convocado quando ainda defendia as cores do Verdão foi Hernán Barcos. O atacante, hoje no Alianza Lima-PER, havia sido chamado pelo então treinador Alejandro Sabella.

A seleção argentina de Flaco López e Messi entra em campo pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias. A Albiceleste encara a Venezuela na próxima quinta-feira (04), às 20h30 (de Brasília), no Monumental de Nuñez. Depois, visita o Equador na terça-feira (09), às 20h, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

Artilharia e grande fase no Palmeiras

Flaco López atravessa um grande momento no Palmeiras. O centroavante argentino se reencontrou depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes e elevou o nível de atuações, sobretudo quando passou formar dupla de ataque com Vitor Roque no Verdão.

Após o Mundial, já são seis bolas na rede em 11 partidas, sendo que Flaco foi titular em apenas cinco delas. O atacante rapidamente ganhou entrosamento com Vitor Roque e ajudou a transformar o ataque do Palmeiras. Não à toa, o Alviverde anotou 10 gols nos últimos cinco jogos.

Para além disso, Flaco López ainda é o principal artilheiro do Palmeiras nesta temporada. O argentino soma, ao todo, 17 bolas na rede e três assistências em 43 partidas (22 como titular).

Em grande fase no Palmeiras, Flaco tenta ultrapassar sua temporada mais goleadora pelo clube. Em 2024, o centroavante marcou 22 gols em 61 jogos. Agora, ele tem cinco gols a menos, mas ainda tem cerca de 20 partidas pela frente neste ano para tentar bater a marca.

Neste domingo, inclusive, o atacante já tem uma chance de balançar as redes novamente. O Palmeiras visita o Corinthians a partir das 18h30, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do Derby, Flaco viaja para se apresentar à seleção argentina.