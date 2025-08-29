Djokovic bate freguês, quebra marca de Federer e vai às oitavas no US Open

Novak Djokovic pisou no Estádio Arthur Ashe na noite desta sexta-feira portando um histórico de seis vitórias em seis jogos contra o britânico Cameron Norrie (30 anos, #35 do ranking). O sérvio teve dores nas costas, precisou de atendimento médico e perdeu um set, mas saiu de quadra com o sétimo triunfo sobre o rival. Por 6/4, 6/7(4), 6/2 e 6/3, Nole quebrou uma importante marca de Roger Federer e avançou às oitavas de final do US Open.

A vitória desta sexta foi a 192ª de Djokovic em quadras duras em torneios do Grand Slam. O número deixa para trás as 191 de Federer, com quem o sérvio compartilhava o recorde até antes da partida contra Norrie. Com 38 anos, Nole também passa a ser o tenista mais velho a alcançar as oitavas em Nova York desde 1991, quando Jimmy Connors, também aos 38, esteve entre os 16 melhores do US Open.

Em busca de seu pentacampeonato no torneio americano e de seu 25º título de slam em simples, Djokovic terá como próximo adversário o alemão Jan-Lennard Struff (#144), que avançou ao eliminar Frances Tiafoe (#17) por 6/4, 6/3 e 7/6(7). Com 35 anos, Struff, que já foi o #21 do mundo, vem fazendo um belo torneio, furando o qualifying e anotando vitórias sobre Mackenzie McDonald (#100) e Holger Rune (#11) antes de superar Tiafoe. Contra Djokovic, porém, seu retrospecto é amplamente negativo. São sete derrotas em sete jogos até agora.

Como aconteceu

O primeiro set começou equilibrado, com os dois sacadores confirmando seus games sem problemas. Djokovic foi quem teve os primeiros break points. Norrie salvou o primeiro com um belo forehand vencedor, mas cometeu um erro não forçado e cedeu uma segunda chance. Nole foi implacável. Ganhou um longo rali após um combo perfeito com curtinha, lob e smash. Assim, pôde sacar em 4/3 na sequência.

Antes de ir para o serviço em 5/4, Djokovic pediu tempo médico e indicou sentir algum incômodo nas costas. Nole saiu de quadra para receber atendimento e, quando voltou, fechou a parcial sem problemas.

Norrie brilha no tie-break

O segundo set começou de forma parecida. Novamente no sétimo game, Djokovic teve três break points. Desta vez, porém, Norrie salvou todos e manteve seu serviço. A decisão veio só no tie-break, e Nole saiu na frente, mas foi Norrie quem levou a melhor. O britânico conseguiu um mini-break de vantagem ao ganhar uma bela disputa junto à rede e, depois, disparar um belo forehand na paralela. No fim, Djokovic fez uma dupla falta e deu números finais à parcial: 7/6(4).

Com o jogo empatado, Norrie voltou melhor para o terceiro set. Após um par de erros de Djokovic no primeiro game, o britânico conquistou seu primeiro break point e aproveitou a chance matando o ponto com uma curtinha. Norrie, porém, desperdiçou a vantagem perdendo o saque com uma dupla falta logo depois. O veterano não perdoou e anotou mais uma quebra na sequência. Pouco depois, o placar já era de 4/1 para o sérvio. Sem bobear, o ex-número 1 do mundo disparou na frente e fez 6/2, voltando a liderar o placar.

Norrie sentiu o baque e demorou a se recuperar. Enquanto isso, Djokovic abriu 3/0 no quarto set, chegando a cinco games vencidos de forma consecutiva. O britânico voltou a confirmar seu serviço, mas já era tarde para uma reação.