Julio Gomes: Cuca não é confiável e perdeu a credibilidade do mercado

Cuca deixou de ser um técnico confiável e perdeu a credibilidade do mercado, afirmou Julio Gomes no De Primeira.

O colunista comentou a demissão de Cuca do Atlético-MG após a derrota para o Cruzeiro no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena MRV, por 2 a 0.

O Cuca continua descendo, acho que ele já fez a curva do técnico. De fato, a assombração para ele do passado, do que aconteceu no caso da Suíça, atrapalhou muito a caminhada do Cuca em determinado momento, a hora que ele ia pegar o Corinthians, enfim. Mas, essencialmente, acho que o Cuca foi perdendo credibilidade junto ao mercado.

E ele vai perdendo credibilidade junto ao mercado pelas decisões intempestivas, tipo o Athletico Paranaense ano passado, que é tipo 'vou sair fora'. Então, o Cuca é um técnico de grandes trabalhos e péssimos trabalhos também. Quando encaixa com um elenco, voa. Quando não encaixa, briga com todo mundo e, depois de uma semana, já se sabe que não vai chegar em lugar nenhum.

Geralmente, o retorno do Cuca aos clubes é muito ruim -- eu acho que ele não é mais confiável. O Cuca é um cara que o dirigente olha e fala: você não sabe mais o que esperar.

Julio Gomes

Na visão do colunista, a vitória da Raposa sobre o Galo simboliza o reequilíbrio de forças em Minas Gerais após anos de domínio do Atlético-MG em meio à reconstrução do Cruzeiro.

"O contexto mudou. Para mim, essa partida, e isso será confirmado pela eliminatória, marca a ultrapassagem que tinha sido feita pelo Atlético-MG", afirmou Julio Gomes.

