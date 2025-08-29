Cuca deixa o comando do Atlético-MG

Chegou ao fim a terceira passagem de Cuca no Atlético-MG. Nesta sexta-feira, após conversa com a diretoria do Galo, o treinador foi desligado da equipe. A demissão acontece após a derrota no clássico contra o Cruzeiro por 2 a 0 na última quarta, na Arena MRV, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Cuca não é mais o técnico do Atlético. A saída do treinador e de Cuquinha, seu irmão e auxiliar técnico, foi comunicada na manhã desta sexta-feira (29/8), em reunião com o CSO do Clube, Paulo Bracks, e o diretor de futebol Victor Bagy. Cuca encerra sua quarta passagem pelo Galo...

Em sua terceira passagem pelo Atlético-MG, Cuca comandou a equipe mineira em jogos da Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro. Ao todo, o treinador esteve à frente do clube em 47 jogos, conquistando 22 vitórias, 13 empates e sofrendo 12 derrotas.

Em suas redes sociais, o Atlético-MG agradeceu Cuca e Cuquinha pelos serviços prestados em todas as passagens. O técnico entendeu a demissão, mas classificou como "sentimento ruim", pois tinha a expectativa de vencer a Sul-Americana.

"Entendo a demissão. Acho que ela se justifica pelos últimos resultados no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, perdemos jogadores importantíssimos que nos fizeram muita falta. Agradeço a todos os jogadores pela luta, entrega e parceria que tiveram comigo, sem restrições! Agradeço à comissão técnica e a todo o Staff. Obrigado ao Carlos Alberto, Pedro, Victor e Bracks. À diretoria, meu muito obrigado pela confiança. Aos torcedores, categoria em que me incluo, fica uma sensação ruim. Queria ser campeão novamente com eles. Tinha muita expectativa na Copa Sul-Americana. Minha alegria era fazê-los felizes. Nada apaga tudo o que fizemos juntos. O Galo sempre estará no meu coração e da minha família. Muito obrigado a todos!", disse o técnico.

Resultados ruins de Cuca

Cuca vinha sendo criticado constantemente pela torcida após a sequência de resultados negativos e não suportou a pressão após a derrota no clássico para o Cruzeiro. Ele deixa o Atlético-MG na 12ª posição do Brasileirão e nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Além disso, o Atlético-MG vinha sendo o time com o pior aproveitamento desde o retorno da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.