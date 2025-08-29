Topo

Esporte

Cuca deixa o Atlético-MG com números próximos ao ano mágico

29/08/2025 11h41

O técnico Cuca teve a sua saída confirmada nesta sexta-feira do Atlético-MG. A queda de desempenho da equipe nas últimas semanas, aliada à derrota para o Cruzeiro, no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, foram fundamentais para a decisão da diretoria. Mas há uma curiosidade em relação ao trabalho do comandante.

Desempenho de Cuca

Cuca fecha a passagem de 2025 no Atlético-MG com um aproveitamento muito próximo em relação à jornada entre 2011 e 2013, quando o clube comemorou o título da Copa Libertadores da América.

  • Em 2025: Cuca comandou o Galo em 45 jogos, com 22 vitórias, 11 empates e 12 derrotas - aproveitamento de 57%

  • Entre 2011 e 2013: Cuca dirigiu a equipe em 152 jogos, com 80 vitórias, 34 empates e 38 derrotas - aproveitamento de 60%.

Busca por títulos

A situação do Atlético-MG em relação a títulos ficou mais restrita depois da derrota para o Cruzeiro. Para avançar, o time precisa vencer o jogo de volta por dois gols de diferença (para levar a disputa aos pênaltis) ou por três ou mais, para garantir a vaga no tempo normal.

No Brasileirão, o título está descartado, já que a equipe está na metade de baixo da tabela - uma briga contra o rebaixamento preocupa mais.

Foco na Sul-Americana?

Caso não consiga a vaga na Copa do Brasil, a prioridade do Galo até o final do ano deve ficar com a Copa Sul-Americana. O time avançou às quartas de final e enfrentará, na próxima etapa, o Bolivar, da Bolívia.

Próximo compromisso pelo Brasileirão

  • Vitória x Atlético-MG - domingo (31/8), às 18h30 (de Brasília), no Barradão.

