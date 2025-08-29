Cruzeiro x São Paulo pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Cruzeiro e São Paulo medem forças neste sábado, às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 22ª rodada do torneio nacional.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Cruzeiro x São Paulo ao vivo?

Pay-per-view: Premiere e SporTV

Premiere e SporTV Streaming: Globoplay

Como chega o Cruzeiro para o confronto

Por outro lado, o Cruzeiro venceu o Galo, na noite desta quarta-feira, por 2 a 0, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena MRV. No Campeonato Brasileiro, a Raposa tem duas vitórias, dois empates e duas derrotas nas últimas seis rodadas. Os mineiros ocupam a 3ª posição, com 41 pontos.

Como chega o São Paulo para o confronto

O São Paulo chega para o duelo deste sábado vivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Hernán Crespo vem de oito jogos de invencibilidade, com seis vitórias e dois empates no período.

No último domingo, o Tricolor bateu o Atlético-MG, no Morumbis, por 2 a 0. O São Paulo ocupa a 7ª posição, com 32 pontos conquistados.

Histórico de confronto entre Cruzeiro e São Paulo

Os jogos entre ambas as equipes mostram vantagem são-paulina: nos dez últimos duelos, foram cinco triunfos do Tricolor, dois do Cabuloso e três empates.

Prováveis escalações

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge



Técnico: Leonardo Jardim

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Wendell (Patryck); Luciano e Dinenno



Técnico: Crespo

Arbitragem de Cruzeiro x São Paulo

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Rafael da Silva e Mauricio Coelho

VAR: Wagner Reway

Ficha técnica de Cruzeiro x São Paulo

Jogo: Cruzeiro x São Paulo



Campeonato: Brasileirão



Data: 30 de agosto de 2025, sábado



Horário: 21h (de Brasília)



Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Onde assistir: Premiere, SporTV e Globoplay