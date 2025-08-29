Cruzeiro x São Paulo pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Cruzeiro e São Paulo medem forças neste sábado, às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 22ª rodada do torneio nacional.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Cruzeiro x São Paulo ao vivo?
- Pay-per-view: Premiere e SporTV
- Streaming: Globoplay
Como chega o Cruzeiro para o confronto
Como chega o São Paulo para o confronto
O São Paulo chega para o duelo deste sábado vivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Hernán Crespo vem de oito jogos de invencibilidade, com seis vitórias e dois empates no período.
No último domingo, o Tricolor bateu o Atlético-MG, no Morumbis, por 2 a 0. O São Paulo ocupa a 7ª posição, com 32 pontos conquistados.
Histórico de confronto entre Cruzeiro e São Paulo
Os jogos entre ambas as equipes mostram vantagem são-paulina: nos dez últimos duelos, foram cinco triunfos do Tricolor, dois do Cabuloso e três empates.
Prováveis escalações
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge
Técnico: Leonardo Jardim
SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Wendell (Patryck); Luciano e Dinenno
Técnico: Crespo
Arbitragem de Cruzeiro x São Paulo
- Árbitro: Anderson Daronco
- Assistentes: Rafael da Silva e Mauricio Coelho
- VAR: Wagner Reway
Ficha técnica de Cruzeiro x São Paulo
Jogo: Cruzeiro x São Paulo
Campeonato: Brasileirão
Data: 30 de agosto de 2025, sábado
Horário: 21h (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
