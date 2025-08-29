Topo

Esporte

Cruzeiro x São Paulo: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Brasileiro

29/08/2025 07h00

Neste sábado, o São Paulo visita o Cruzeiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 21 horas (de Brasília), no Mineirão.

A partida vai ter transmissão pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, através do serviço de pay-per-view. O torcedor também pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chegam Cruzeiro e São Paulo?

O São Paulo chega para o duelo deste sábado vivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Hernán Crespo vem de oito jogos de invencibilidade, com seis vitórias e dois empates no período.

No último domingo, o Tricolor bateu o Atlético-MG, no Morumbis, por 2 a 0. O São Paulo ocupa a 7ª posição, com 32 pontos conquistados.

Por outro lado, o Cruzeiro venceu o Galo, na noite desta quarta-feira, por 2 a 0, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena MRV. No Campeonato Brasileiro, a Raposa tem duas vitórias, dois empates e duas derrotas nas últimas seis rodadas. Os mineiros ocupam a 3ª posição, com 41 pontos.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Entenda como Corinthians reconstruiu boa relação com Memphis após polêmicas

Hebert Conceição expõe diferença entre irmãos Yamaguchi e Esquiva Falcão: "Opostos"

Mauricio se consolida como 'garçom' do Palmeiras e se aproxima de marca de Veiga em 2025

Cruzeiro x São Paulo: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Brasileiro

Santos volta à Vila após mais de um mês e tenta melhorar campanha como mandante

Conheça o ponta norte-americano que tem negociações com o Corinthians

Confira números de Adonis Frías, zagueiro próximo do Santos

Veja opções de Crespo para o ataque do São Paulo no duelo contra o Cruzeiro

Polêmica! Empresário de Ankalaev surpreende e coloca Ulberg acima de Poatan

Contra o Corinthians, Palmeiras tenta igualar melhor série defensiva da temporada

Flaco na seleção faz Abel sorrir e até nutricionista festejar no Palmeiras