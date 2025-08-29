Cruzeiro x São Paulo: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Brasileiro

Neste sábado, o São Paulo visita o Cruzeiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 21 horas (de Brasília), no Mineirão.

A partida vai ter transmissão pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, através do serviço de pay-per-view. O torcedor também pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

? Os detalhes das atividades desta quarta-feira no SuperCT! #VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/7QsaDmqj4F ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 27, 2025

Como chegam Cruzeiro e São Paulo?

O São Paulo chega para o duelo deste sábado vivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Hernán Crespo vem de oito jogos de invencibilidade, com seis vitórias e dois empates no período.

No último domingo, o Tricolor bateu o Atlético-MG, no Morumbis, por 2 a 0. O São Paulo ocupa a 7ª posição, com 32 pontos conquistados.

Por outro lado, o Cruzeiro venceu o Galo, na noite desta quarta-feira, por 2 a 0, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena MRV. No Campeonato Brasileiro, a Raposa tem duas vitórias, dois empates e duas derrotas nas últimas seis rodadas. Os mineiros ocupam a 3ª posição, com 41 pontos.