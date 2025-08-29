CRB x Paysandu pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
CRB e Paysandu se enfrentam na tarde deste sábado, a partir das 16 horas (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O duelo é válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir CRB x Paysandu ao vivo?
- TV: Rede TV (TV aberta), ESPN e SportyNet (TV fechada)
- Streaming: Disney+
- YouTube: Desimpedidos
Como chega o CRB para o confronto
O Operário chega para o embate após uma derrota em casa para o Athletico-PR por 1 a 0. A equipe ocupa a décima posição na tabela, com 31 pontos, cinco atrás do Criciúma, quarto colocado.
Como chega o Paysandu para o confronto
O Paysandu enfrenta um momento delicado na competição, acumulando seis partidas sem vitória, incluindo derrotas nos três últimos confrontos.
O Papão ocupa, atualmente, a lanterna da competição, com 21 pontos, mas a disputa na zona de rebaixamento segue acirrada. Entre o 16º colocado e o último da tabela, a diferença é de apenas quatro pontos.
Histórico do confronto
Jorge Luís Totti/Paysandu
CRB e Paysandu já se enfrentaram 27 vezes na história, com retrospecto favorável à equipe alagoana: onze vitórias do Galo da Praia, onze empates e cinco triunfos do Papão. O confronto mais recente ocorreu em 27 de abril, pela quinta rodada da Série B, e terminou em 1 a 1, em Belém.
Estatísticas
CRB no campeonato
- Nove vitórias, quatro empates e dez derrotas
- 24 gols marcados
- 22 gols sofridos
- Artilheiro: Breno Herculano e Thiaguinho, ambos com cinco gols
Paysandu no campeonato
- Quatro vitórias, nove empates e dez derrotas
- 20 gols marcados
- 27 gols sofridos
- Artilheiro: Diogo Barbosa, com seis gols
Prováveis escalações
CRB: Matheus Albino; Weverton, Fabio Alemão, Luis Segovia e Matheus Ribeiro; Gegê, Danielzinho e Higor Meritão; Douglas Baggio, Thiaguinho e Mikael.
Técnico: Eduardo Barroca.
PAYSANDU: Gabriel; Edilson; Thalisson, Thiago Heleno e Reverson; Ramon Martínez e Anderson Leite; Denner, Marlon e Maurício Garcez; Diogo Barbosa.
Técnico: Claudinei Oliveira.
Arbitragem
Árbitro: Edina Alves Batista (SP)
Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Leandro Matos Feitosa (SP)
VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)
Ficha técnica
Jogo: CRB x Paysandu
Campeonato: 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
Data: 30 de agosto de 2025, sábado
Horário: 16 horas (de Brasília)
Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)
Onde assistir: Rede TV (TV aberta), ESPN e SportyNet (TV fechada), Disney+ (streaming) e Desimpedidos (YouTube).