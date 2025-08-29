Topo

CRB x Paysandu pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

29/08/2025 20h00

CRB e Paysandu se enfrentam na tarde deste sábado, a partir das 16 horas (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O duelo é válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir CRB x Paysandu ao vivo?

  • TV: Rede TV (TV aberta), ESPN e SportyNet (TV fechada)

  • Streaming: Disney+

  • YouTube: Desimpedidos

Como chega o CRB para o confronto

O Operário chega para o embate após uma derrota em casa para o Athletico-PR por 1 a 0. A equipe ocupa a décima posição na tabela, com 31 pontos, cinco atrás do Criciúma, quarto colocado.

Como chega o Paysandu para o confronto

O Paysandu enfrenta um momento delicado na competição, acumulando seis partidas sem vitória, incluindo derrotas nos três últimos confrontos.

O Papão ocupa, atualmente, a lanterna da competição, com 21 pontos, mas a disputa na zona de rebaixamento segue acirrada. Entre o 16º colocado e o último da tabela, a diferença é de apenas quatro pontos.

Histórico do confronto

Jorge Luís Totti/Paysandu

CRB e Paysandu já se enfrentaram 27 vezes na história, com retrospecto favorável à equipe alagoana: onze vitórias do Galo da Praia, onze empates e cinco triunfos do Papão. O confronto mais recente ocorreu em 27 de abril, pela quinta rodada da Série B, e terminou em 1 a 1, em Belém.

Estatísticas

CRB no campeonato

  • Nove vitórias, quatro empates e dez derrotas

  • 24 gols marcados 

  • 22 gols sofridos

  • Artilheiro: Breno Herculano e Thiaguinho, ambos com cinco gols

Paysandu no campeonato

  • Quatro vitórias, nove empates e dez derrotas

  • 20 gols marcados 

  • 27 gols sofridos

  • Artilheiro: Diogo Barbosa, com seis gols

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Weverton, Fabio Alemão, Luis Segovia e Matheus Ribeiro; Gegê, Danielzinho e Higor Meritão; Douglas Baggio, Thiaguinho e Mikael.

Técnico: Eduardo Barroca.

PAYSANDU: Gabriel; Edilson; Thalisson, Thiago Heleno e Reverson; Ramon Martínez e Anderson Leite; Denner, Marlon e Maurício Garcez; Diogo Barbosa.

Técnico: Claudinei Oliveira.

Arbitragem

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Ficha técnica 

Jogo: CRB x Paysandu

Campeonato: 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 30 de agosto de 2025, sábado

Horário: 16 horas (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Onde assistir: Rede TV (TV aberta), ESPN e SportyNet (TV fechada), Disney+ (streaming) e Desimpedidos (YouTube).

