Coritiba perde para o Operário-PR e desperdiça chance de reassumir topo da Série B

O Coritiba perdeu para o Operário-pr por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Zuluaga marcou um gol relâmpago para dar a vitória ao Fantasma.

Com a derrota, o Coritiba alcançou seu segundo jogo seguido sem vencer na Segunda Divisão e perdeu a chance de reassumir a liderança. O Coxa segue na segunda posição, com 43 pontos, um a menos que o Goiás, que ainda joga na rodada. Além disso, a equipe poder ser ultrapassada pela Chapecoense, terceira colocada, com 40 unidades. O Operário-PR, por sua vez, ocupa a oitava colocação, com 33 pontos.

O Coritiba volta a campo pela Série B na próxima sexta-feira, quando recebe a Ferroviária, no Couto Pereira, às 21h30 (de Brasília). Já o Operário-PR joga apenas no domingo (7), contra o América-MG, na Arena Independência, às 18h30.

O gol

O único gol saiu logo no primeiro minuto do jogo. Boschilia finalizou de fora da área e a bola sobrou para Ademilson, que ajeitou na direita para Zuluaga. O camisa oito bateu cruzado, venceu o goleiro Pedro Rangel e abriu o placar para o Operário-pr.