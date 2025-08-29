Topo

Esporte

Coritiba perde para o Operário-PR e desperdiça chance de reassumir topo da Série B

29/08/2025 20h57

O Coritiba perdeu para o Operário-pr por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Zuluaga marcou um gol relâmpago para dar a vitória ao Fantasma.

Com a derrota, o Coritiba alcançou seu segundo jogo seguido sem vencer na Segunda Divisão e perdeu a chance de reassumir a liderança. O Coxa segue na segunda posição, com 43 pontos, um a menos que o Goiás, que ainda joga na rodada. Além disso, a equipe poder ser ultrapassada pela Chapecoense, terceira colocada, com 40 unidades. O Operário-PR, por sua vez, ocupa a oitava colocação, com 33 pontos.

O Coritiba volta a campo pela Série B na próxima sexta-feira, quando recebe a Ferroviária, no Couto Pereira, às 21h30 (de Brasília). Já o Operário-PR joga apenas no domingo (7), contra o América-MG, na Arena Independência, às 18h30.

O gol

O único gol saiu logo no primeiro minuto do jogo. Boschilia finalizou de fora da área e a bola sobrou para Ademilson, que ajeitou na direita para Zuluaga. O camisa oito bateu cruzado, venceu o goleiro Pedro Rangel e abriu o placar para o Operário-pr.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Porto anuncia renovação de contrato com o atacante Pepê até 2029

Emprestado pelo Botafogo, Kayke é anunciado no Fortaleza

Operário vence Coritiba em duelo paranaense e se aproxima do G-4 da Série B

Coritiba perde para o Operário-PR e desperdiça chance de reassumir topo da Série B

Ex-Internacional e Vasco, Guiñazu é anunciado como técnico do Libertad-PAR

Nacional agradece São Paulo por camisa em homenagem a Juan Izquierdo: Gesto generoso

Botafogo x RB Bragantino pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

CRB x Paysandu pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Ceará x Juventude pelo Brasileirão: veja onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Cruzeiro x São Paulo pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Chelsea x Fulham: veja onde assistir e prováveis escalações do confronto pelo Campeonato Inglês