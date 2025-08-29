Coritiba e Operário-PR fazem duelo paranaense de reencontros na Série B

O confronto paranaense entre Operário-PR e Coritiba dá sequência à 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, às 19h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). O duelo promete clima quente, já que envolve objetivos distintos na tabela e marca reencontros importantes.

O Coritiba, comandado por Mozart, chega embalado por uma invencibilidade de seis partidas e ocupa a vice-liderança, com 43 pontos. Em caso de vitória, pode assumir a liderança provisória da competição, ultrapassando o Goiás, que soma 44 pontos e joga apenas no sábado.

Já o Operário-PR, sob o comando do ídolo Alex, busca engatar a segunda vitória consecutiva para seguir vivo na luta pelo acesso. O time soma 30 pontos, está em 11º lugar e tem seis pontos de desvantagem para o G-4.

O Operário terá novidades. Joseph e Índio, que estavam suspensos na vitória por 2 a 1 sobre o Paysandu na última rodada, retornam ao time, enquanto o recém-chegado meia Léo Citadini pode estrear. Por outro lado, Diogo Mateus e Miranda, que receberam o terceiro cartão amarelo no duelo em Belém, cumprem suspensão e ficam de fora.

No Coritiba, três peças importantes estão suspensas: o goleiro Pedro Morisco, o meia Josué e o atacante Lucas Ronier. As prováveis escolhas de Mozart são Pedro Rangel, Carlos de Pena e Iury Castilho, que retorna ao time após cumprir suspensão no empate por 0 a 0 com o Remo, na última rodada.

Pedro Morisco foi expulso ao dar uma cotovelada no adversário aos 13 minutos do segundo tempo. Pendurados, Josué recebeu cartão amarelo por entrada forte, aos cinco da etapa final, enquanto Lucas Ronier acabou amarelado por reclamação depois do apito final.

O jogo reserva também um reencontro especial. O técnico Alex enfrentará o clube que o revelou para o futebol, antes de passar por Palmeiras, Cruzeiro e seleção brasileira. Enquanto isso, o atacante Rodrigo Rodrigues, recém-contratado, pode estrear justamente contra seu ex-time, o Operário.