Corinthians tem contas desbloqueadas após entrar com pedido na Justiça

29/08/2025 19h27

O Corinthians conseguiu o desbloqueio das suas contas nesta sexta-feira após entrar com um pedido de suspensão da decisão judicial.

Em abril, o advogado Gustavo Pinheiro ingressou com um processo cobrando cerca de R$ 1 milhão referente a honorários advocatícios. Ele diz ter defendido o escritório do empresário Carlos Leite em uma ação de R$ 22 milhões contra o clube.

O juiz Fábio Pellegrino, da 1ª Vara Cível do Tatuapé, determinou que o Corinthians fosse intimado a pagar o valor. Caso a quantia não fosse depositada, o Timão teria os seus ativos financeiros bloqueados, o que acabou se confirmando. Já em junho, Gustavo Pinheiro pediu a penhora das contas e bens do clube.

A diretoria do Corinthians, na última sexta-feira, informou ao tribunal que teve suas contas penhoradas e pediu o desbloqueio imediato por ter conseguido ingressar no Regime de Centralização de Execuções (RCE). O clube defende que não poderia estar sofrendo novas constrições sobre suas receitas e pediu a suspensão da execução. A solicitação foi atendida pelo juiz Fábio Rogério Bojo Pellegrino.

Crise financeira

A vitória judicial é comemorada pelo Timão, que sofre com uma grave crise financeira. A diretoria, no momento, tenta derrubar um transfer ban aplicado pela Fifa por conta de uma dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, pela aquisição do zagueiro Félix Torres.

Diante de uma série de problemas, o Corinthians está buscando angariar receitas. O clube, por exemplo, recebeu um adiantamento pelo novo contrato assinado com a Nike e tenta antecipar valores do acordo com a LFU. O Timão, no entanto, enfrenta um impasse nas conversas.

