Topo

Esporte

Corinthians fica perto de assinar renovação com lateral direito da base

29/08/2025 19h45

O Corinthians está perto de renovar o contrato de João Vitor 'Jacaré', lateral direito revelado nas categorias de base do clube. A diretoria alvinegra acertou os detalhes com o estafe do jogador de 18 anos nesta sexta-feira e irá estender o vínculo por mais cinco anos.

O contrato do jovem atleta era válido até novembro de 2027. O Corinthians, portanto, decidiu ampliar o vínculo para se proteger do assédio, oferecendo uma valorização salarial e elevando a multa rescisória. A expectativa é que o novo acordo seja assinado nos próximos dias.

A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Jacaré possui dois jogos pelo profissional do Corinthians, ambos pelo Paulistão deste ano

Chance entre os profissionais?

A renovação contratual aumenta as chances de Jacaré ser relacionado para o clássico contra o Palmeiras, neste domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior não deve contar com o titular Matheuzinho, com uma sobrecarga na coxa, e está sem opções para a posição.

A tendência é que o treinador improvise Charles ou Félix Torres no setor. Outra alternativa é a mudança na formação para um sistema com três zagueiros.

O Timão não queria levar Jacaré para jogos do time profissional antes de ampliar o contrato, temendo a exposição do garoto sem que o clube estivesse protegido. Este medo aumentou no Parque São Jorge após o caso Kauê Furquim.

No entanto, em entrevista recente, Dorival indicou que ainda não pretende dar oportunidades a João Vitor por entender que ele ainda não está preparado. O jogador tem treinado com o grupo principal no CT Dr. Joaquim Grava.

"Com relação à lateral, trouxemos há pouco o Jacaré. Ainda é muito pouco em relação ao que foi trabalhado com os demais garotos, como o Bahia, o Gui, o Kayke, André. Ele precisa de um pouco mais de cancha, de trabalho, para alcançar comportamentos importantes", explicou após o jogo contra o Athletico-PR, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil.

Além de Jacaré, o Corinthians recentemente renovou o contrato de outros jogadores da base, como o meia Gui Amorim e o volante André Luiz. A ampliação do vínculo do atacante Gui Negão também está encaminhada.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Ex-Internacional e Vasco, Guiñazu é anunciado como técnico do Libertad-PAR

Nacional agradece São Paulo por camisa em homenagem a Juan Izquierdo: Gesto generoso

CRB x Paysandu pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Ceará x Juventude pelo Brasileirão: veja onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Cruzeiro x São Paulo pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Chelsea x Fulham: veja onde assistir e prováveis escalações do confronto pelo Campeonato Inglês

Santos encaminha contratação de Victor Hugo, do Flamengo, por empréstimo

Corinthians fica perto de assinar renovação com lateral direito da base

Palmeiras gasta R$ 63 milhões e anuncia Andreas Pereira: 'Seguro de que fiz a melhor escolha'

Verstappen é pessimista para grid do GP da Holanda após treino ruim: 'Difícil ficar entre os 5'

Wendell se recupera de lesão e reforça o São Paulo para jogo contra o Cruzeiro