Corinthians fica perto de assinar renovação com lateral direito da base

O Corinthians está perto de renovar o contrato de João Vitor 'Jacaré', lateral direito revelado nas categorias de base do clube. A diretoria alvinegra acertou os detalhes com o estafe do jogador de 18 anos nesta sexta-feira e irá estender o vínculo por mais cinco anos.

O contrato do jovem atleta era válido até novembro de 2027. O Corinthians, portanto, decidiu ampliar o vínculo para se proteger do assédio, oferecendo uma valorização salarial e elevando a multa rescisória. A expectativa é que o novo acordo seja assinado nos próximos dias.

Jacaré possui dois jogos pelo profissional do Corinthians, ambos pelo Paulistão deste ano

Chance entre os profissionais?

A renovação contratual aumenta as chances de Jacaré ser relacionado para o clássico contra o Palmeiras, neste domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior não deve contar com o titular Matheuzinho, com uma sobrecarga na coxa, e está sem opções para a posição.

A tendência é que o treinador improvise Charles ou Félix Torres no setor. Outra alternativa é a mudança na formação para um sistema com três zagueiros.

O Timão não queria levar Jacaré para jogos do time profissional antes de ampliar o contrato, temendo a exposição do garoto sem que o clube estivesse protegido. Este medo aumentou no Parque São Jorge após o caso Kauê Furquim.

Sexta-feira com treino de finalização no CT! ?? Assista ao treino completo na Corinthians TV ?? https://t.co/Py1SwPhEB6#VaiCorinthians pic.twitter.com/xdyMb3vCm0 ? Corinthians (@Corinthians) August 29, 2025

No entanto, em entrevista recente, Dorival indicou que ainda não pretende dar oportunidades a João Vitor por entender que ele ainda não está preparado. O jogador tem treinado com o grupo principal no CT Dr. Joaquim Grava.

"Com relação à lateral, trouxemos há pouco o Jacaré. Ainda é muito pouco em relação ao que foi trabalhado com os demais garotos, como o Bahia, o Gui, o Kayke, André. Ele precisa de um pouco mais de cancha, de trabalho, para alcançar comportamentos importantes", explicou após o jogo contra o Athletico-PR, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil.

Além de Jacaré, o Corinthians recentemente renovou o contrato de outros jogadores da base, como o meia Gui Amorim e o volante André Luiz. A ampliação do vínculo do atacante Gui Negão também está encaminhada.