Contra o Corinthians, Palmeiras tenta igualar melhor série defensiva da temporada

Neste fim de semana, o Palmeiras enfrenta mais um compromisso importantíssimo na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. O Verdão mede forças contra o Corinthians neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada.

O Alviverde ocupa a vice-liderança da tabela da Série A, com 42 pontos - tem quatro a menos que o Flamengo, atual líder da competição. Para além disso, o que também está em jogo para o Palmeiras é mais um jogo de 'baliza a zero', como costuma dizer o técnico Abel Ferreira.

O Palmeiras, assim, tenta passar ileso pelo clássico e busca igualar sua melhor série defensiva da temporada. A equipe comandada por Abel tem mostrado solidez no setor defensivo e conta, ainda, com o bom momento de Weverton. Não à toa, já soma quatro partidas consecutivas sem sofrer gols.

O setor defensivo do Palmeiras não foi vazado em dois embates das oitavas da final da Libertadores contra o Universitario-PER (uma vitória por 4 a 0 e um empate sem gols), e também nos triunfos sobre Botafogo (1 a 0) e Sport (3 a 0), ambos pelo Brasileirão.

Em três dos quatro jogos com a 'baliza a zero', o Palmeiras teve duas peças fundamentais de sua defesa em campo: Gustavo Gómez e Murilo. Ambos foram titulares nos jogos contra Botafogo, Sport e Universitario (volta). Na ida, Micael foi o titular ao lado do paraguaio.

O Verdão registrou sua melhor sequência defensiva da temporada em meados de maio. Na ocasião, a equipe palmeirense não foi vazada em cinco partidas seguidas: Bolívar (2 a 0) e Cerro Porteño (2 a 0), pela Libertadores; Vasco (1 a 0) e São Paulo (1 a 0), pelo Brasileirão; e Ceará (1 a 0), pela terceira fase da Copa do Brasil.

Com o setor defensivo em alta novamente, o Palmeiras busca, agora, manter a 'baliza a zero' em mais um jogo. Se não sofrer gols diante do Corinthians, o Alviverde igualará sua melhor série defensiva de 2025. Além disso, dará mais um passo importante na briga pelo título da Série A.

Na atual temporada, porém, o Verdão tem encontrado dificuldades para não levar gols em clássicos contra o rival alvinegro. Em seis Derbys disputados no ano, o time sofreu seis gols. A defesa palmeirense passou em branco em dois deles - um pelo Brasileiro e um pelo Paulista, quando ficou com o vice-campeonato.

Palmeiras terá dupla 'ideal' na zaga novamente

Apesar de não ter as melhores estatísticas defensivas nos Derbys deste ano, o Palmeiras conta com a sua dupla de zaga 'ideal' para o clássico deste domingo, o que aconteceu pouquíssimas vezes neste ano.

Gustavo Gómez e Murilo atuaram juntos em apenas uma partida contra o Corinthians em 2025, e nem foi como uma dupla de zaga. Os dois só foram titulares no primeiro Derby do ano, ainda pela fase de grupos do Paulista, e formaram trio de zaga com Naves.

Nos demais clássicos, ou Gómez ou Murilo sofreram com problemas físicos ou suspensões. Assim, apenas um dos dois esteve à disposição nos outros cinco Derbys disputados na temporada. No último clássico, por exemplo, Gustavo Gómez e Micael fizeram dupla.

Neste domingo, tanto Gómez como Murilo estarão à disposição para o técnico Abel Ferreira. Resta saber se ambos serão ou não titulares do Palmeiras.