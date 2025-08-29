Conheça o ponta norte-americano que tem negociações com o Corinthians

Ainda sem ter conseguido derrubar o transfer ban, o Corinthians já se movimenta no mercado e tenta deixar alguns reforços engatilhados. Um deles é o atacante norte-americano Agustín Anello, do Boston River.

O atleta de 23 anos defende a equipe uruguaia desde o ano passado. As conversas com o estafe do jogador estão avançadas, mas o Timão precisa reverter o transfer ban para fechar a contratação. O clube foi punido pela Fifa por uma dívida com o Santos Laguna por Félix Torres e ainda não conseguiu entrar em acordo com os mexicanos.

Agustín é filho de argentinos, mas nasceu nos Estados Unidos e inclusive já atuou pela seleção sub-23 do país. Mais jovem, ele passou pela base do Badalona, da Espanha, e foi revelado pelo Lommel SK, da Segunda Divisão da Bélgica.

Pelo time belga, foram sete gols e cinco assistências em 40 partidas disputadas. Sua melhor temporada foi em 2022/23, quando balançou as redes em seis oportunidades e deu quatro passes para gol em 19 jogos. Naquele mesmo ano ele se transferiu ao Hajduk Split, da Croácia. Por lá, entrou em campo apenas 13 vezes.

Em seguida, Agustín teve uma curta passagem pelo futebol holandês. Ele vestiu as cores do Sparta Rotterdam, onde realizou somente nove partidas. Posteriormente, o jogador foi negociado com o SC Cambuur, que disputa a Segunda Divisão dos Países Baixos, mas também atuou em só nove jogos. Em ambos os times, ele não marcou sequer um gol.

O atacante chegou ao Boston River em 2024. Ao todo, são sete tentos e duas assistências em 45 compromissos pelo clube do Uruguai. Na atual temporada, em 32 jogos, sendo 21 como titular, já foi às redes seis vezes.

O atacante Agustín Anello, de 23 anos, está na mira do Corinthians (Foto: Divulgação/Boston River)

Nome divide diretoria

Agustín Anello divide opiniões na diretoria do Corinthians. Internamente, membros da alta cúpula alvinegra discutem se o jogador chegaria para ajudar a equipe

O ponta, no entanto, se encaixa no perfil pedido pelo técnico Dorival Júnior. Ele é destro e costuma jogar pelo lado esquerdo do campo.

Além do norte-americano, o Timão mantém conversas com outros três atletas. A ideia é contratar pelo menos dois deles, caso o transfer ban seja derrubado nos próximos dias. Os nomes foram avaliados pelo departamento de scout, chefiado pelo gerente Renan Bloise.

Apesar de se movimentar, o Corinthians não irá fazer loucuras em nenhuma hipótese. A diretoria pretende contratar jogadores que estiverem livres ou oportunidades de mercado.

Há, porém, receio de que o clube não conseguirá reverter o transfer ban e trazer os reforços a tempo. A janela de transferências em território brasileiro se encerra no próximo dia 2 de setembro. Até agora, o time fez apenas duas contratações em 2025: o lateral esquerdo Fabrizio Angileri e o atacante Vitinho.