Confira números de Adonis Frías, zagueiro próximo do Santos

29/08/2025 06h00

O Santos está otimista pela contratação de Adonis Frías, do León, do México. O jogador de 27 anos deve chegar em definitivo, por cerca de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 21,6 milhões).

Quem é Adonis Frías?

O zagueiro é argentino e está no León desde o começo de 2023. Pela equipe mexicana, soma 84 jogos, três gols e três assistências.

Em 2025, disputou 14 partidas, dos quais saiu de campo sem sofrer gols em dois. Além disso, levou dois amarelos e dois vermelhos, somou 11 dribles sofridos, 14 desarmes, 11 interceptações seis bloqueios e 24 duelos aéreos vencidos e não teve nenhum erro crucial, segundo dados do Sofascore.

Adonis Frías é destro e tem 1,80m. O zagueiro também soma passagens por Los Andes-ARG e Defensa y Justicia-ARG, clube que ele mais defendeu na carreira, com 101 aparições.

Chega para jogar?

No Santos, ele disputará posição com Luan Peres, Luisão, João Basso e Zé Ivaldo. Gil está negociando a rescisão e não faz mais parte dos planos.

À espera de Frías, portanto, o Peixe volta a campo no domingo, às 16 horas (de Brasília), contra o Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro Praiano está na 15ª colocação, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

Confira números de Adonis Frías, zagueiro próximo do Santos

