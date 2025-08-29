Com Yuri Alberto e mais dois em campo, Corinthians abre preparação para o Derby

Após a vitória sobre o Athletico-PR pela Copa do Brasil, o elenco do Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava e iniciou a preparação para o clássico contra o Palmeiras, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior contou com três novidades em campo.

O atacante Yuri Alberto e o volante José Martínez, que se recuperam de diferentes cirurgias, iniciaram a fase de transição física e realizaram parte das atividades no gramado. Eles, portanto, podem reforçar a equipe no Derby, a depender da evolução nos próximos dias.

Além disso, o lateral esquerdo Hugo está plenamente recuperado da cirurgia de hérnia inguinal e treinou normalmente com os demais companheiros. Desta forma, ele está à disposição do técnico Dorival.

Já o lateral direito Matheuzinho passou por exames na coxa direita após o susto em Curitiba, mas não teve lesão constatada. Porém, foi identificada uma sobrecarga no músculo posterior que deve tirá-lo do duelo com o Palmeiras.

Em recuperação de uma cirurgia de hérnia inguinal, Yuri Alberto pode reforçar o Corinthians contra o Palmeiras

Como foi o treino?

A manhã teve início com um trabalho de força na academia. Na sequência, já no gramado, os jogadores realizaram um exercício voltado à posse de bola com pressão pós-perda.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do Athletico-PR, na última quarta-feira, retornaram à parte interna do CT para uma atividade regenerativa. Os demais permaneceram em campo e participaram de um coletivo em espaço reduzido, sob comando de Dorival, além de aprimorar finalizações.

Derby no domingo

O Corinthians tem mais um dia de preparação para o clássico contra o Palmeiras. O embate está agendado para às 18h30 (de Brasília) deste domingo, na Neo Química Arena.

O Timão chega embalado por duas vitórias consecutivas na temporada, ambas fora de casa. A equipe, no momento, está no 11º lugar da tabela de classificação do Brasileirão, com 25 pontos conquistados.

O Derby marca também o reencontro entre os rivais menos de um mês após o confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na oportunidade, o lado alvinegro levou a melhor por 3 a 0 no placar agregado, vencendo os dois jogos do duelo.