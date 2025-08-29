Com reforço, São Paulo desembarca em Belo Horizonte para pegar o Cruzeiro

O São Paulo desembarcou em Belo Horizonte (MG) na noite desta sexta-feira para enfrentar o Cruzeiro. O duelo, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece neste sábado, às 21h (de Brasília), no Mineirão.

Na sétima posição, com 32 pontos, o Tricolor está há oito oito jogos sem perder, com seis vitórias e dois empates no período. Na última rodada, o São Paulo bateu o Atlético-MG, no Morumbis, por 2 a 0. Além disso, vem de uma classificação para as quartas de final da Libertadores, diante do Atlético Nacional, da Colômbia.

Para a partida, o time paulista conta com a volta do lateral esquerdo Wendell, que se recuperou de uma lesão na coxa depois de desfalcar o elenco em sete jogos.

Em contrapartida, o São Paulo conta com uma lista extensa de jogadores que não estarão à disposição de Hernán Crespo: Luiz Gustavo, Calleri, Ryan Francisco, Oscar, Arboleda, Lucas, André Silva e Marcos Antônio.

Sendo assim, o São Paulo deve ir a campo com: Rafael; Ferraresi, Sabino, Alan Franco; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho, Wendell (Patryck); Luciano, Dinenno