Com Neymar em campo, Santos avança em preparação para enfrentar o Fluminense

O Santos avançou na preparação para enfrentar o Fluminense e ganhou uma notícia importante no treino desta sexta-feira. Neymar trabalhou junto ao restante do elenco em parte da atividade e deu indícios de que pode retornar contra o Tricolor carioca.

Neymar voltou a treinar junto aos demais companheiros depois de trabalhar separado na última quinta-feira. No início da semana, o astro havia ficado apenas na parte interna devido a um incômodo na coxa. Ele, inclusive, chegou a ficar fora da convocação da Seleção Brasileira.

O camisa 10 foi desfalque no último domingo, na derrota de 2 a 0 para o Bahia, em Salvador (BA). Na ocasião, ele estava em plenas condições físicas, mas suspenso em razão do acúmulo de cartões amarelos.

Se Neymar ainda é visto como dúvida, Guilherme, por sua vez, deve reforçar o Santos contra o Fluminense. O atacante não viajou junto ao elenco para a Bahia por questões pessoais. Ele estava bastante abalado após ouvir duras críticas na invasão de torcedores ao CT Rei Pelé.

Por outro lado, Vojvoda deve seguir tendo os desfalques do volante Willian Arão e do zagueiro João Basso. Ambos estão no processo de transição física, seguindo o cronograma de recuperação de suas respectivas lesões.

O Santos faz, neste sábado, o último treino antes de enfrentar o Fluminense no duelo que marca a estreia de Vojvoda. A bola rola neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro Praiano está na 15ª colocação, com 21 pontos - tem dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.