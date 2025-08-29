Com dez estreantes, fase de liga da Conference League é definida; veja os duelos

Além do sorteio da Liga dos Campeões e da Liga Europa, os duelos da primeira fase da Conference League foram definidos nesta sexta-feira, no Grimaldi Forum, em Mônaco. Seguindo as outras competições continentais, o torneio terciário da Uefa também utiliza o formato de liga, em vez dos tradicionais grupos.

Os clubes foram sorteados manualmente, e, na sequência, uma máquina de computador decidiu de forma aleatória os seis adversários das equipes. O processo aconteceu até que os 36 times tivessem seus oponentes definidos.

Destaques

A Fiorentina, favorita ao título, teve um chaveamento tranquilo. Em casa, enfrentará o Dynamo Kiev-UCR, o AEK Atenas-GRE e o Sigma Olomouc-RTC. Fora, encara o Rapid Viena-AUT, o Mainz 05-ALE e o Lausanne-Sport-SUI.

Outra sensação do torneio é o Shakhtar Donetsk, do atacante Kevin, ex-Palmeiras, e de outros doze brasileiros. A equipe ucraniana recebe o Legia Varsóvia-POL, o Rijeka-CRO e o Breiðablik-ISL, enquanto visita o Shamrock Rovers-IRL, o Aberdeen-ESC e o Hamrun Spartans-MLT.

Estreantes na Conference League

Criada em 2021, a Conference League é um dos torneios que mais promove estreias de equipes alternativas. E nesta edição, dez equipes jogarão uma competição continental pela primeira vez em sua história. Além disso, o torneio promove uma grande diversidade de países: 29 federações são representadas nas 36 equipes.

Crystal Palace (Inglaterra), Drita (Kosovo), Hamrun Spartans (Malta), KuPS (Finlândia), Rayo Vallecano (Espanha), Samsunspor (Turquia), Shelbourne (Irlanda), Shkendija (Macedônia do Norte), Sigma Olomouc (República Tcheca) e Universitatea Craiova (Romênia) são os debutantes em torneios Uefa.

? The league phase draw is nearly upon us! ? Tap below for live build-up ??#UECL | #UECLdraw ? UEFA Conference League (@Conf_League) August 29, 2025

Apesar dos jogos definidos, as datas e horários ainda não foram divulgados pela Uefa. O anúncio da tabela detalhada será neste domingo.

A primeira fase da Liga Europa começa no dia 2 de outubro e é prevista para ocorrer até o dia 18 de dezembro.

A grande final, disputada em jogo único, ocorrerá na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha, no dia 27 de maio de 2026.

Calendário de jogos e datas previstas

Rodada 1: 2 de outubro de 2025



Rodada 2: 23 de outubro de 2025



Rodada 3: 6 de novembro de 2025



Rodada 4: 27 de novembro de 2025



Rodada 5: 11 de dezembro de 2025



Rodada 6: 18 de dezembro de 2025

Playoffs das oitavas: 19 e 26 de fevereiro de 2026



Oitavas de final: 12 e 19 de março de 2026



Quartas de final: 9 e 16 de abril de 2026



Semifinais: 30 de abril e 7 de maio de 2026



Final: 27 de maio de 2026.

Veja como estavam os potes

Pote 1: Fiorentina (Itália), AZ Alkmaar (Holanda), Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Slovan Bratislava (Eslováquia), Rapid Viena (Áustria) e Legia Varsóvia (Polônia)

Pote 2: Sparta Praga (República Tcheca), Dínamo de Kiev (Ucrânia), Crystal Palace (Inglaterra), Lech Pozna? (Polônia), Rayo Vallecano (Espanha) e Shamrock Rovers (Irlanda)

Pote 3: Omonia (Chipre), Mainz (Alemanha), Strasbourg (França), Jagiellonia Bia?ystok (Polônia), Celje (Eslovênia) e Rijeka (Croácia)

Pote 4: Zrinjski (Bósnia e Herzegovina), Lincoln Red Imps (Gibraltar), KuPS Kuopio (Finlândia), AEK Atenas (Grécia), Aberdeen (Escócia) e Drita (Kosovo)

Pote 5: Breiðablik (Islândia), Sigma Olomouc (República Tcheca), Samsunspor (Turquia), Raków (Polônia), AEK Larnaca (Chipre) e Shkëndija (Macedônia do Norte)

Pote 6: Häcken (Suécia), Lausanne-Sport (Suíça), Universitatea Craiova (Romênia), Hamrun Spartans (Malta), Noah (Armênia) e Shelbourne (Irlanda).