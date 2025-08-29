Com assistência de Modric, Milan supera Lecce e vence a primeira no Italiano
Nesta sexta-feira, o Milan venceu o Lecce, fora de casa, por 2 a 0 e conquistou sua primeira vitória no Campeonato Italiano. Pela segunda rodada da competição, no Estádio Via del Mare, Modric deu assistência para Loftus-Cheek inaugurar o placar. No final, Pulisic fechou a conta.
Com o primeiro triunfo nesta edição do Italiano, após a derrota contra a Cremonese na rodada de abertura, o Milan pula para a sétima posição, com três pontos. Já o Lecce fica na 15ª colocação, com apenas uma unidade conquistada.
Os rossoneri voltam aos gramados apenas no dia 14 de setembro, após a pausa para a Data Fifa. Pela terceira rodada do Italiano, a equipe pega o Bologna, às 15h45 (de Brasília), no San Siro, no dia 14 de setembro (domingo). O Lecce, por sua vez, no mesmo dia, mas às 10h, visita a Atalanta, no Gewiss Stadium.
Lecce x Milan: os gols
O Milan inagurou o marcador aos 21 minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta, Modric cruzou na cabeça de Loftus-Cheek, que mandou para o fundo das redes. Foi a primeira participação em gol do croata ex-Real Madrid pelo time italiano.
O segundo gol saiu aos 41. O norte-americano Pulisic aproveitou erro da defesa do Lecce e fechou a conta em 2 a 0 para o Milan.
Em jogo de cinco gols, Cremonese vira no fim sobre o Sassuolo
Também pela segunda rodada do Campeonato Italiano, a Cremonese, em casa, venceu o Sassuolo por 3 a 2, em um jogo marcado por reviravoltas, no Estádio Giovanni Zini. Os mandantes saíram na frente com gols de Filippo Terracciano e Franco Vazquez. Os visitantes empataram, com tentos cravados por Andrea Pinamonte e Berardi (pênalti). Porém, aos 48 do segundo tempo, também de pênalti, Manuel De Luca deixou o terceiro da Cremonese.Elche supera Levante pelo Espanhol
Pela terceira rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Manuel Martínez Valero, o Elche venceu o Levante por 2 a 0. Após um primeiro tempo equilibrado, em que o Levante chegou a acertar a trave e o Elche teve chances desperdiçadas por Álvaro Rodríguez, a equipe visitante voltou do intervalo avassaladora, marcando dois gols relâmpago nos primeiros seis minutos da segunda etapa.
Fora de casa, St. Pauli vence Hamburgo pelo Alemão
No Volksparkstadion, o St. Pauli visitou o Hamburgo e venceu por 2 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Alemão. Os gols dos visitantes foram cravados por Adam Dzwigala e Andréas Hountondji.
Lens bate Brest de virada em casa pelo Francês
No Estádio Bollaert-Delelis, pela terceira rodada do Campeonato Francês, o Lens superou o Brest por 3 a 1. Os visitantes inauguraram o marcador com gol de Mama Balde, mas viram os visitantes cravarem com Thauvin (pênalti), Guilavogui e Thomasson. Majecki, do Brest, recebeu um cartão vermelho na etapa final.