Colunistas debatem 'luz no fim do túnel' para finanças do Corinthians

Uma série de possíveis receitas de grande volume faz o Corinthians enxergar uma saída para os problemas financeiros no clube. No Fim de Papo, Lucas Musetti e Alicia Klein debateram o tema.

Na semana em que Osmar Stábile foi eleito o novo presidente, o clube do Parque São Jorge passou a negociar um novo contrato de naming rights para o estádio, que pode chegar a R$ 700 milhões, e tem a possibilidade de receber R$ 66 milhões com a venda do atacante Pedro, que está no Zenit-RUS. Além disso, avançar na Copa do Brasil pode gerar ainda mais dinheiro.

Alicia: Stábile parece ser mais do mesmo

Não é que o Stábile é um grande gestor trazido do mercado com histórico ilibado. Ele estava aí. É mais do mesmo. Estava na gestão anterior, inclusive. Ele fez partes de muitas decisões ou deixaram que ela acontecesse. A ver se ele vai ter a coragem de fazer as decisões que doam na carne para o Corinthians fazer a transição de maneira orgânica.

Alicia Klein

Musetti: Tem que pôr a base para jogar

As medidas populistas eram porque o Stábile estava tentando ser presidente. agora, ele tem um mandato, tem que tomar decisões que doam. Trazer o Vitinho como trouxe, da Arábia, para ganhar um salário milionário, não precisava. Tem gente aí. Quer trazer um norte-americano do Boston River (URU). Deixa jogar o Gui Negão, o Kayke. Parece que só coloca quando tem problema. [...] Eles precisam jogar para serem vendidos. É o momento do Corinthians.

Lucas Musetti

