COB Expo celebra os 25 anos da prata do revezamento 4 x 100m do atletismo

29/08/2025 18h31

A feira COB Expo receberá os seis atletas que formaram o revezamento 4 x 100m do atletismo que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Sydney-2000 para celebrar os 25 anos deste feito histórico.

O papo será mediado pelo jornalista, narrador e comentarista esportivo Álvaro José, no Palco Talks, dia 25 de setembro (quinta-feira), às 14 horas (de Brasília).

Formado pelos atletas Vicente Lenílson, Edson Luciano Ribeiro, André Domingos, Claudinei Quirino, Claudio Roberto Sousa e Raphael Raymundo de Oliveira, o revezamento brasileiro chegou a Sydney muito bem avaliado. Tudo saiu como planejado nas eliminatórias, mas, na semifinal, um grande susto: uma instabilidade em uma das passagens do bastão dificultou a vida dos brasileiros, porém os atletas conseguiram se recuperar e classificaram para a final em terceiro lugar, com o tempo de 38s27.

Na final, Vicente Lenílson, que correu lesionado, abriu a prova. Edson Luciano foi o segundo a correr e manteve o ritmo forte. Na sequência, André Domingos fez uma excelente curva e entregou em terceiro para Claudinei Quirino, que ultrapassou Cuba e terminou a prova em segundo lugar.

Além de garantir a medalha de prata, o tempo de 37s90 foi recorde sul-americano durante 19 anos, sendo batido somente em 2019, por outra equipe brasileira.

O palco Talks é um espaço gratuito e trará outros temas da atualidade e grandes nomes de todo ecossistema do esporte olímpico. Para participar da COB Expo a entrada é solidária. Basta cadastrar-se no site oficial e levar 1kg de alimento não perecível, que será doado para as instituições LBV, Casa do Zezinho, CUFA Boi Malhado, Amigos do Bem e Fundação EPROCAD.

