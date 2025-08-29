Clube inglês volta a fazer proposta ao Botafogo pelo goleiro John, diz rádio

O goleiro John voltou a entrar na mira do West Ham na reta final da janela de transferências. O clube inglês fez proposta de empréstimo ao Botafogo pelo jogador, com uma opção de compra no final da temporada.

No começo do mês de agosto, o clube inglês esteve próximo de acertar a contratação em definitivo pelo goleiro, por cerca de R$ 73 milhões. A informação é da rádio britânica Talksport. No entanto, as duas partes não chegaram a um acordo e John ficou no Botafogo.

Na época, o jogador confirmou a proposta, mas disse que optou por permanecer no Glorioso. Durante esse período, o clube carioca ainda acertou a contratação do goleiro Neto, vindo do Bournemouth, da Inglaterra.

Amanhã tem Fogão em campo pelo Campeonato Brasileiro! Acesse https://t.co/VmMNMgR0SQ e garanta o seu lugar! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/9ybqAJ2zHz ? Botafogo F.R. (@Botafogo) August 29, 2025

Interesse do West Ham

De acordo com a rádio, o West Ham voltou a se interessar por John por conta das falhas do goleiro Mads Hermansen, recém-contratado. Nas duas primeiras rodadas do Campeonato Inglês, o clube sofreu oito gols.

Na última terça-feira, o dinamarquês ficou no banco de reservas para o duelo contra o Wolverhampton, pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, no Estádio Molineux. Alphonse Aréola foi o titular, mas o West Ham perdeu por 3 a 2 e foi eliminado.

Passagem de John pelo Botafogo

Contratado no começo de 2024, John é o titular absoluto da equipe e foi um dos destaques nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Ao todo, o goleiro já disputou 89 jogos pelo clube carioca.

O Botafogo volta a campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Red Bull Bragantino, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. A equipe do técnico Davide Ancelotti ocupa a 5ª posição, com 32 pontos.

O Massa Bruta é o 8º colocado, com 30 pontos.