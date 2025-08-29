Topo

Esporte

Chelsea x Fulham: veja onde assistir e prováveis escalações do confronto pelo Campeonato Inglês

29/08/2025 20h00

O Chelsea terá pela frente o Fulham, neste sábado, pelo Campeonato Inglês. O duelo será às 8h30 (de Brasília), em Stamford Bridge. O duelo terá transmissão da Disney +.

Como chegam as equipes?

O Chelsea vem de vitória contra o West Ham, por 5 a 1, no London Stadium. Já o Fulham ainda não ganhou uma partida no Campeonato Inglês, tendo empatado os últimos dois jogos contra o Brighton e Manchester United

Posições na tabela

Chelsea - 4 pontos em 2 jogos - 4º lugar

Fulham - 2 pontos em 2 jogos - 13º lugar

Prováveis escalações

Chelsea: Sánchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Estêvão; João Pedro, Pedro Neto e Delap

Técnico: Enzo Maresca

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey e Robinson; Berge, Lukic e Iwobi; King, Rowe e Rodrigo Muniz

Técnico: Marco Silva

Arbitragem

A partida será apitada por Robert Jones.

