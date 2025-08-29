Ceará x Juventude pelo Brasileirão: veja onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
O Ceará terá pela frente o Juventude, neste sábado, pela 21° primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será às 16h (de Brasília), no Castelão.
Onde assistir?
O jogo terá transmissão do Premiere.
Como chegam os times?
No último jogo, o Vozão, que jogou fora de casa, terminou com o placar zerado contra o Grêmio. Enquanto isso, o Juventude, que está dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão, perdeu para o Botafogo por 3 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi.
Posições na tabela:
Ceará - 26 pontos em 20 jogos - 10º lugar
Juventude - 18 pontos em 20 jogos - 18º lugar
Histórico de confronto
O Juventude ganhou os últimos três duelos mais recentes contra o Ceará, mostrando superioridade.
Veja o histórico do confronto:
23/07/2023: Ceará 0 x 1 Juventude (Série B)
25/01/2023: Ceará 1 x 3 Juventude (Série B)
12/04/2025: Ceará 1 x 2 Juventude (Brasileirão)
Prováveis escalações
Ceará: Bruno; Fabiano, Marllon, Marcos Victor e Rafael Ramos; Richardson, Diego, Lourenço e Galeano; Aylon e Pedro Raul
Técnico: Léo Condé
Juventude: Jandrei; Reginaldo, Ángel, Abner e Alan Ruschel; Jadson, Caíque, Mandaca e Nenê; Batalla e Gabriel Taliari
Técnico: Thiago Carpini
ARBITRAGEM
Afro Rocha de Carvalho Filho-PB será o árbitro do confronto, com Luis Filipe Goncalves Correa e Schumacher Marques Gomes como assistentes. Adriano de Assis Miranda estará no comando do VAR.
INGRESSOS
Os preços dos ingressos para assistir ao duelo variam de R$15 a R$280. As entradas podem se adquiridas nas lojas oficiais do Ceará e no site vozaotickets.com.
Próximo jogo Ceará
Vasco x Ceará | Brasileirão
Data e horário: 14 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio São Januário
Próximo jogo Juventude
Juventude x Flamengo | Brasileirão
Data e horário: 14 de setembro, às 16h00 (de Brasília)
Local: Estádio Alfredo Jaconi
FICHA TÉCNICA
CEARÁ X JUVENTUDE
Local: Estádio Governador Plácido Castelo
Data: 30 de agosto de 2025 (Sábado)
Horário: 16h(de Brasília)