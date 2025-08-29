Topo

Ceará x Juventude pelo Brasileirão: veja onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

29/08/2025 20h00

O Ceará terá pela frente o Juventude, neste sábado, pela 21° primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será às 16h (de Brasília), no Castelão.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do Premiere.

Como chegam os times?

No último jogo, o Vozão, que jogou fora de casa, terminou com o placar zerado contra o Grêmio. Enquanto isso, o Juventude, que está dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão, perdeu para o Botafogo por 3 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi.

Posições na tabela:

Ceará - 26 pontos em 20 jogos - 10º lugar

Juventude - 18 pontos em 20 jogos - 18º lugar

Histórico de confronto

O Juventude ganhou os últimos três duelos mais recentes contra o Ceará, mostrando superioridade.

Veja o histórico do confronto:

23/07/2023: Ceará 0 x 1 Juventude (Série B)

25/01/2023: Ceará 1 x 3 Juventude (Série B)

12/04/2025: Ceará 1 x 2 Juventude (Brasileirão)

Prováveis escalações

Ceará: Bruno; Fabiano, Marllon, Marcos Victor e Rafael Ramos; Richardson, Diego, Lourenço e Galeano; Aylon e Pedro Raul

Técnico: Léo Condé

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Ángel, Abner e Alan Ruschel; Jadson, Caíque, Mandaca e Nenê; Batalla e Gabriel Taliari

Técnico: Thiago Carpini

ARBITRAGEM

Afro Rocha de Carvalho Filho-PB será o árbitro do confronto, com Luis Filipe Goncalves Correa e Schumacher Marques Gomes como assistentes. Adriano de Assis Miranda estará no comando do VAR.

INGRESSOS

Os preços dos ingressos para assistir ao duelo variam de R$15 a R$280. As entradas podem se adquiridas nas lojas oficiais do Ceará e no site vozaotickets.com.

Próximo jogo Ceará

Vasco x Ceará | Brasileirão

Data e horário: 14 de setembro, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio São Januário

Próximo jogo Juventude

Juventude x Flamengo | Brasileirão

Data e horário: 14 de setembro, às 16h00 (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X JUVENTUDE

Local: Estádio Governador Plácido Castelo

Data: 30 de agosto de 2025 (Sábado)

Horário: 16h(de Brasília)

