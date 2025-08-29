Ceará anuncia a contratação de atacante ex-Internacional

O Ceará oficializou nesta sexta-feira a contratação do atacante Lucca, que assinou vínculo com o Vozão até o fim de 2027.

Revelado nas categorias de base do próprio clube, o jogador de 22 anos passou pelas equipes sub-15, sub-17 e sub-20 antes de ser negociado, em 2020, com o Internacional.

Pelo time gaúcho, conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil sub-20. No elenco profissional colorado, atuou entre 2023 e 2025, período em que somou 71 partidas, três gols e quatro assistências.

CONTRATADO! ?? Lucca é o novo atacante do Vozão para a sequência da temporada. ?? Seja muito bem-vindo ao Time do Povo. ? ? Saiba mais em https://t.co/pkR6Askrn8 #CearáSC pic.twitter.com/WUiJaxKfdg ? Ceará Sporting Club (@CearaSC) August 29, 2025

Lucca é o quinto reforço da equipe do técnico Léo Condé nesta janela de transferências. Além dele, o Vozão já havia anunciado o meio-campista Vina, o volante Zanocelo e os atacantes Rodriguinho e Paulo Baya.

O atleta poderá defender a camisa alvinegra assim que tiver o contrato registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Ceará volta aos gramados neste sábado, contra o Juventude, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão.

Ficha técnica

Lucca Holanda Sampaio Tavares (Lucca)



Posição: Atacante



Data de nascimento: 02/04/2003



Clubes onde passou: Internacional e Ceará.