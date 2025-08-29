CAS adia definição sobre caso que pode gerar novo transfer ban ao Corinthians

A diretoria do Corinthians foi informada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) que a definição sobre o caso envolvendo o meia Matías Rojas foi adiada em um mês. A decisão era esperada para esta sexta-feira.

O clube foi condenado pela Fifa, em junho do ano passado, a pagar R$ 40 milhões ao paraguaio. O Timão decidiu recorrer ao CAS e aguarda o julgamento final. Se o órgão referendar a sentença, o Alvinegro pode sofrer um novo transfer ban.

Rojas cobra os valores referentes aos meses que deveria receber, incluindo salários e direitos de imagem, até o final de seu contrato com o clube, antes válido até julho de 2027. Ele pediu a rescisão do vínculo por justa causa em fevereiro de 2024, alegando falta de pagamento dos direitos de imagem do ano anterior.

A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Corinthians respira aliviado

O adiamento é comemorado pela atual diretoria do Corinthians. O clube já está tentando derrubar um transfer ban, este cobrado pelo Santos Laguna, do México, pela aquisição do zagueiro Félix Torres, também no valor de R$ 40 milhões.

O Timão ofereceu o pagamento de 70% da quantia à vista e parcelamento do restante. A oferta, contudo, ainda não convenceu os mexicanos. O clube segue em busca de um acordo e aposta em uma espécie de intermediação da Fifa para solucionar o caso. Caso houvesse outra condenação de valor elevado, dificilmente a equipe conseguiria resolver os problemas de forma rápida.

Vale lembrar que, além dos casos Félix Torres e Matías Rojas, há outros dois processos em trâmite no CAS. As ações envolvem o Talleres, que cobra R$ 23,35 milhões pela compra de Rodrigo Garro, e o Shakthar Donetsk, que cobra R$ 6,76 milhões pelo empréstimo de Maycon. Em ambos, o Corinthians foi condenado pela Fifa.

Reforços engatilhados

O Corinthians vive a expectativa de resolver a pendência com o Santos Laguna até a próxima terça-feira, data do fechamento da janela de transferências no Brasil. Apesar da punição, o clube está se movimentando no mercado e tenta deixar reforços engatilhados caso o transfer ban seja revertido a tempo.

A diretoria mantém negociações com quatro jogadores, sendo dois com conversas avançadas. Um deles é o ponta norte-americano Agustín Anello, de 23 anos, que atua pelo Boston River, do Uruguai.