Carlos Prates enfrenta o ex-campeão Leon Edwards no UFC 322, em novembro

O brasileiro Carlos Prates teve seu pedido para próxima luta parcialmente atendido. Isso porque o atleta da 'Fighting Nerds' vai, de fato, encarar o ex-campeão meio-médio (77 kg) Leon Edwards, mas, ao invés do UFC Rio, em outubro, como o paulista havia solicitado, o combate será realizado no card de número 322, previsto para o dia 15 de novembro novembro, em Nova York (EUA).

O anúncio oficial foi feito por Dana White, presidente do UFC, durante uma transmissão ao vivo em suas redes sociais. O combate será o terceiro em ordem de importância. Na mesma noite, Jack Della Maddalena defende o cinturão dos meio-médios pela primeira vez contra Islam Makhachev, ex-campeão dos leves que fará sua estreia na divisão.

No último dia 16 de agosto, logo após nocautear Geoff Neal no UFC 319, o lutador paulista desafiou o ex-campeão inglês para um duelo no card programado para acontecer no Rio de Janeiro (RJ), no dia 11 de outubro. Recentemente, porém, Edwards já havia adiantado que seu próximo compromisso, provavelmente, seria no evento numerado do Ultimate em novembro.

Oportunidade de ouro

O confronto no UFC 322 representa uma oportunidade de ouro para o lutador brasileiro. Caso vença o ex-campeão, Carlos Prates deve subir degraus importantes rumo ao topo da categoria dos meio-médios e, inclusive, garantir uma vaga no top 5 do ranking, se aproximando de uma disputa pelo cinturão da divisão.

