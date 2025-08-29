Topo

Esporte

Bruno Henrique desiste de recurso no STJ que tentava anular investigação

Bruno Henrique em ação durante Inter x Flamengo, confronto da Libertadores - Adriano Fontes/Flamengo
Bruno Henrique em ação durante Inter x Flamengo, confronto da Libertadores Imagem: Adriano Fontes/Flamengo
Igor Siqueira e Alexandre Araújo
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

29/08/2025 11h14

A defesa de Bruno Henrique, atacante do Flamengo, desistiu do recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) através do qual, dentre os pedidos, buscava que fosse reconhecida a "incompetência absoluta da Justiça Estadual" do Distrito Federal para processar e julgar o caso.

O jogador virou réu no mês passado em caso envolvendo denúncia por manipulação de resultado, por episódio em que recebeu um cartão amarelo em duelo com o Santos, pelo Brasileiro de 2023.

Relacionadas

STJD marca julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo, por manipulação

Nova patrocinadora do Fla atuou no alerta sobre apostas em Bruno Henrique

Vitória do STJD e do Flamengo? Comentaristas debatem gol de Bruno Henrique

"Seja reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o caso, (...), em trâmite no I. Juízo da 7ª Vara Criminal de Brasília/DF, com a declaração de nulidade de todos os atos praticados pela autoridade coatora na origem, na forma do artigo 567 do Código de Processo Penal" diz trecho do documento.

Bruno Henrique, em julho, teve um recurso anterior negado em decisão monocrática do ministro Joel Ilan Paciornik. Agora, também buscava que o pedido fosse julgado por um colegiado — seria apreciado na próxima terça-feira.

A desistência da defesa de Bruno Henrique ocorreu ontem. A informação foi publicada, primeiramente, pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

Bruno Henrique réu

O juiz Fernando Brandini Barbagalo, da 7ª Vara Criminal de Brasília/DF, aceitou a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), em julho. Segundo ele, as investigações "indicam possível intencionalidade do denunciado Bruno Henrique na situação que causou sua punição com apresentação de cartões durante a partida".

O atleta vai responder pelo crime previsto no art. 200 da Lei Geral do Esporte: "Fraudar, por qualquer meio, ou contribuir para que se fraude, de qualquer forma, o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado". A pena prevê de dois a seis anos de prisão e multa.

O juiz rejeitou a denúncia de estelionato, que também era pedida pelo MPDF. O órgão recorreu por entender que houve um erro um erro ao não enquadrar Bruno Henrique por estelionato.

O jogador só foi formalmente imputado por manipulação de resultado esportivo — que é uma conduta com pena bem mais leve. O irmão do jogador, Wander Nunes Pinto Júnior, também virou réu.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Cuca deixa o Atlético-MG com números próximos ao ano mágico

Atlético-MG anuncia saída de Cuca após maus resultados e revés para Cruzeiro na Copa do Brasil

Sem Alexander Arnold, Tuchel divulga convocados para defender a seleção da Inglaterra

Técnico do Real Madrid defende decisão de deixar Vinícius Jr no banco de reservas

Mulher denuncia David Luiz por ameaça e cita Eliza Samudio em BO; ele nega

Mourinho deixa terceiro clube em quatro anos e receberá multa milionária

UFC 322: Campeões despontam como zebras nas apostas contra Makhachev e Zhang

Dana White anuncia evento do UFC na Casa Branca: 'Será incrível'

Bruno Henrique desiste de recurso no STJ que tentava anular investigação

Cuca deixa o comando do Atlético-MG

Atlético-MG anuncia a demissão do técnico Cuca após derrota para o Cruzeiro