Botafogo x RB Bragantino pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
O Botafogo entra em campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), para medir forças com o Bragantino no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Se o Botafogo vem de um triunfo, o do Bragantino foi mais especial. O 4 a 2 sobre o Fluminense, em Bragança Paulista (SP), interrompeu uma série de nove partidas sem êxito. Com 30 pontos, o Massa Bruta quer ganhar do Glorioso para trocar de posição com o rival.
Onde assistir?
A partida entre Botafogo e Bragantino terá transmissão exclusiva pelo Premiere (Pay-per-view).
Como chega o Botafogo?
O Glorioso venceu o Juventude fora de casa por 3 a 1 na semana passada e, com 32 pontos, defende a permanência na zona de classificação para a Copa Libertadores. No meio de semana, o time empatou por 1 a 1 com o Vasco, em São Januário, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
Davide Ancelotti, técnico do Botafogo, sabe que este duelo é estratégico para o Glorioso.
"Precisamos voltar a vencer em casa pelo Brasileiro e irmos com tranquilidade para o período de seis dias de treinamentos que o calendário vai nos permitir. Será importante", disse.
Sobre a escalação, o treinador não antecipou o time. Ele deve poupar os laterais Vitinho e Alex Telles. Ambos estão desgastados e devem ceder o posto, respectivamente, a Mateo Ponte e a Marçal. O zagueiro Kaio Pantaleão pode ser poupado para a entrada de David Ricardo, pois volta de lesão. Uma baixa certa é o atacante Chris Ramos. O espanhol bateu a cabeça contra o Vasco, foi levado ao hospital e, pelo protocolo de precaução da Fifa, não tem condições de atuar.
Como chega o Bragantino?
Pelo lado do Bragantino, o técnico Fernando Seabra colocou na cabeça dos jogadores a necessidade de aprender com o que deu certo no jogo passado.
"Nós estávamos em uma fase ruim, mas nunca deixamos de trabalhar. Amadurecemos muito desde o ano passado e isso está nos ajudando a aprender com o que deu certo e o que deu errado", disse o atacante Eduardo Sasha.
Para este jogo, o Bragantino perdeu o zagueiro Pedro Henrique, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Gustavo Marques vai ocupar o setor. Em compensação o volante Gabriel, que retorna na vaga de Fabinho, e o atacante Lucas Barbosa voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão. O atacante vai disputar o posto com Ignacio Laquintana.
Histórico de confronto
Desde 2024, os clubes se enfrentaram diversas vezes. O Glorioso mostra superioridade com cinco vitórias e um empate em sete jogos.
Neste ano, os times se enfrentaram três vezes. No primeiro turno, em casa, o Bragantino venceu por 1 a 0. Já nas oitavas da Copa do Brasil o domínio foi botafoguense: 2 a 0 no Rio de Janeiro e 1 a 0 no interior paulista.
Veja o histórico do confronto:
- 06/03/2024: Botafogo 2 x 1 RB Bragantino (Libertadores)
- 03/03/2024: Botafogo 1 x 1 RB Bragantino (Libertadores)
- 26/06/2024: Botafogo 2 x 1 RB Bragantino (Brasileirão)
- 26/10/2024: Botafogo 1 x 0 RB Bragantino (Brasileirão)
- 12/04/2025: Botafogo 0 x 1 RB Bragantino (Brasileirão)
- 29/07/2025: Botafogo 2 x 0 RB Bragantino (Copa do Brasil)
- 06/08/2025: Botafogo 1 x 0 RB Bragantino (Copa do Brasil)
Prováveis escalações
Botafogo: Neto, Mateo Ponte, Alexander Barboza, Kaio Pantaleão (David Ricardo) e Marçal; Newton, Danilo, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Álvaro Montoro e Arthur Cabral
Técnico: Davide Ancelotti
Bragantino: Cleiton, Nathan Mendes, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires, Praxedes e Jhon Jhon; Eduardo Sasha e Lucas Barbosa (Ignacio Laquintana)
Técnico: Fernando Seabra
Próximo jogo Botafogo
Botafogo x Vasco | Copa do Brasil
Data e horário: 11 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos
Próximo jogo Bragantino
RB Bragantino x Sport | Brasileirão
Data e horário: 14 de setembro, às 11h (de Brasília)
Local: Estádio Cicero de Souza Marques
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO-RJ X BRAGANTINO-SP
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 30 de agosto de 2025 (Sábado)
Horário: 18h30(de Brasília)
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Maira Mastella Moreira (ES)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)