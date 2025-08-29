Botafogo x RB Bragantino pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Topo

O Botafogo entra em campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), para medir forças com o Bragantino no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Se o Botafogo vem de um triunfo, o do Bragantino foi mais especial. O 4 a 2 sobre o Fluminense, em Bragança Paulista (SP), interrompeu uma série de nove partidas sem êxito. Com 30 pontos, o Massa Bruta quer ganhar do Glorioso para trocar de posição com o rival.

Onde assistir?

A partida entre Botafogo e Bragantino terá transmissão exclusiva pelo Premiere (Pay-per-view).

Como chega o Botafogo?

O Glorioso venceu o Juventude fora de casa por 3 a 1 na semana passada e, com 32 pontos, defende a permanência na zona de classificação para a Copa Libertadores. No meio de semana, o time empatou por 1 a 1 com o Vasco, em São Januário, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Davide Ancelotti, técnico do Botafogo, sabe que este duelo é estratégico para o Glorioso.

"Precisamos voltar a vencer em casa pelo Brasileiro e irmos com tranquilidade para o período de seis dias de treinamentos que o calendário vai nos permitir. Será importante", disse.

Sobre a escalação, o treinador não antecipou o time. Ele deve poupar os laterais Vitinho e Alex Telles. Ambos estão desgastados e devem ceder o posto, respectivamente, a Mateo Ponte e a Marçal. O zagueiro Kaio Pantaleão pode ser poupado para a entrada de David Ricardo, pois volta de lesão. Uma baixa certa é o atacante Chris Ramos. O espanhol bateu a cabeça contra o Vasco, foi levado ao hospital e, pelo protocolo de precaução da Fifa, não tem condições de atuar.

Como chega o Bragantino?

Pelo lado do Bragantino, o técnico Fernando Seabra colocou na cabeça dos jogadores a necessidade de aprender com o que deu certo no jogo passado.

"Nós estávamos em uma fase ruim, mas nunca deixamos de trabalhar. Amadurecemos muito desde o ano passado e isso está nos ajudando a aprender com o que deu certo e o que deu errado", disse o atacante Eduardo Sasha.

Para este jogo, o Bragantino perdeu o zagueiro Pedro Henrique, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Gustavo Marques vai ocupar o setor. Em compensação o volante Gabriel, que retorna na vaga de Fabinho, e o atacante Lucas Barbosa voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão. O atacante vai disputar o posto com Ignacio Laquintana.

Histórico de confronto

Desde 2024, os clubes se enfrentaram diversas vezes. O Glorioso mostra superioridade com cinco vitórias e um empate em sete jogos.

Neste ano, os times se enfrentaram três vezes. No primeiro turno, em casa, o Bragantino venceu por 1 a 0. Já nas oitavas da Copa do Brasil o domínio foi botafoguense: 2 a 0 no Rio de Janeiro e 1 a 0 no interior paulista.

Veja o histórico do confronto: 

  • 06/03/2024: Botafogo 2 x 1 RB Bragantino (Libertadores)

  • 03/03/2024: Botafogo 1 x 1 RB Bragantino (Libertadores)

  • 26/06/2024: Botafogo 2 x 1 RB Bragantino (Brasileirão)

  • 26/10/2024: Botafogo 1 x 0 RB Bragantino (Brasileirão)

  • 12/04/2025: Botafogo 0 x 1 RB Bragantino (Brasileirão)

  • 29/07/2025: Botafogo 2 x 0 RB Bragantino (Copa do Brasil)

  • 06/08/2025: Botafogo 1 x 0 RB Bragantino (Copa do Brasil)

Prováveis escalações

Botafogo: Neto, Mateo Ponte, Alexander Barboza, Kaio Pantaleão (David Ricardo) e Marçal; Newton, Danilo, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Álvaro Montoro e Arthur Cabral

Técnico: Davide Ancelotti

Bragantino: Cleiton, Nathan Mendes, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires, Praxedes e Jhon Jhon; Eduardo Sasha e Lucas Barbosa (Ignacio Laquintana)

Técnico: Fernando Seabra

Próximo jogo Botafogo

Botafogo x Vasco | Copa do Brasil

Data e horário: 11 de setembro, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos

Próximo jogo Bragantino

RB Bragantino x Sport | Brasileirão

Data e horário: 14 de setembro, às 11h (de Brasília)

Local: Estádio Cicero de Souza Marques

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-RJ X BRAGANTINO-SP

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 30 de agosto de 2025 (Sábado)

Horário: 18h30(de Brasília)

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Maira Mastella Moreira (ES)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

