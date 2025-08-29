Topo

Botafogo encaminha venda do goleiro John à clube inglês, diz jornalista

29/08/2025 18h21

O Botafogo está muito próximo de concretizar a venda do goleiro John para o Nottingham Forest, da Inglaterra. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o acordo foi fechado nesta sexta-feira, restando apenas ajustes burocráticos para a transferência ser oficializada.

A expectativa é que os exames médicos sejam realizados ainda neste fim de semana, antes do fechamento da janela inglesa, na próxima segunda-feira.

No clube inglês, John vai reencontrar os ex-companheiros Jair e Igor Jesus. Além disso, o negócio se insere em um contexto maior: o empresário grego Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest, tem se aproximado de John Textor, proprietário do Botafogo, em meio à disputa judicial pela recomposição da SAF do clube.

Recentemente, o goleiro esteve perto de se transferir para o West Ham por cerca de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 63 milhões), mas a negociação não se concretizou devido a divergências salariais.

Na época, John afirmou que permaneceria no Botafogo, e o clube se adiantou contratando Neto, do Bournemouth, para ocupar a posição. Com a iminente saída de John, Léo Linck, que tinha proposta do Al-Najma, da Arábia Saudita, deve permanecer no clube.

A transferência representa um importante passo na carreira do goleiro, que conquistou Libertadores e Brasileirão com o Botafogo em 2024 e agora terá a oportunidade de atuar na Premier League.

