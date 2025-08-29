Bia Haddad vence em estreia na chave de duplas feminina do US Open
Nesta sexta-feira, Bia Haddad estreou com vitória na chave de duplas do Aberto dos Estados Unidos ao lado da alemã Laura Siegemund. Elas superaram a parceria formada pela norte-americana Caty McNally e a australiana Maya Joint por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. No fim de junho, a dupla da brasileira conquistou o título do WTA 250 de Nottingham.
Bia Haddad volta às quadras neste sábado pela chave de simples, quando enfrenta Maria Sakkari, às 21h40 (de Brasília). Já nas duplas, ela encara Marta Kostyuk, da Ucrânia, e Elena-Gabriela Ruse, da Romênia, com data e horário ainda indefinidos.
Do mesmo lado da chave, a brasileira Luisa Stefani também disputa o US Open, ao lado da húngara Timea Babos. A dupla joga a segunda rodada do torneio neste sábado, contra as americanas Clervie Ngounoue e Iva Jovic, sem horário definido ainda.
Brasileiros na chave de duplas masculina
Mais cedo, o US Open foi palco de outro confronto com brasileiros, desta vez na chave masculina. Marcelo Demoliner, ao lado do cazaque Alexander Bublik, enfrentou Fernando Romboli e o australiano John-Patrick Smith. O veterano Demoliner acabou derrotado por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. No início deste ano, Romboli chegou à semifinal de Indian Wells com Smith, vencendo a dupla medalhista olímpica Austin Krajicek/Rajeev Ram.
Romboli volta às quadras neste domingo, contra os vencedores do duelo entre os norte-americanos Evan King e Christian Harrison e os indianos Vijay Sundar Prashanth e Anirudh Chandrasekar, com data e horário ainda a serem definidos.