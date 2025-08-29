Topo

Esporte

Bia Haddad vence em estreia na chave de duplas feminina do US Open

29/08/2025 19h02

Nesta sexta-feira, Bia Haddad estreou com vitória na chave de duplas do Aberto dos Estados Unidos ao lado da alemã Laura Siegemund. Elas superaram a parceria formada pela norte-americana Caty McNally e a australiana Maya Joint por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. No fim de junho, a dupla da brasileira conquistou o título do WTA 250 de Nottingham.

Bia Haddad volta às quadras neste sábado pela chave de simples, quando enfrenta Maria Sakkari, às 21h40 (de Brasília). Já nas duplas, ela encara Marta Kostyuk, da Ucrânia, e Elena-Gabriela Ruse, da Romênia, com data e horário ainda indefinidos.

Do mesmo lado da chave, a brasileira Luisa Stefani também disputa o US Open, ao lado da húngara Timea Babos. A dupla joga a segunda rodada do torneio neste sábado, contra as americanas Clervie Ngounoue e Iva Jovic, sem horário definido ainda.

Brasileiros na chave de duplas masculina

Mais cedo, o US Open foi palco de outro confronto com brasileiros, desta vez na chave masculina. Marcelo Demoliner, ao lado do cazaque Alexander Bublik, enfrentou Fernando Romboli e o australiano John-Patrick Smith. O veterano Demoliner acabou derrotado por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. No início deste ano, Romboli chegou à semifinal de Indian Wells com Smith, vencendo a dupla medalhista olímpica Austin Krajicek/Rajeev Ram.

Romboli volta às quadras neste domingo, contra os vencedores do duelo entre os norte-americanos Evan King e Christian Harrison e os indianos Vijay Sundar Prashanth e Anirudh Chandrasekar, com data e horário ainda a serem definidos.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Corinthians tem contas desbloqueadas após entrar com pedido na Justiça

Jogo do Corinthians domingo (31) pelo Brasileirão: horário e onde assistir

São Paulo vai sediar maior feira de esportes olímpicos da América Latina em setembro

Santos avança pela contratação de Victor Hugo, do Flamengo

Bia Haddad vence em estreia na chave de duplas feminina do US Open

Mayke projeta jogo contra o Fluminense e mira estreia na Vila: "Sentimento é diferente"

Bia Haddad e Laura Siegemund avançam em duplas no US Open; Romboli supera parceria de Demoliner

Jefté revela 'choque' com interesse do Palmeiras e cita salto na carreira: 'Quero ser visto'

São Paulo encerra preparação para pegar o Cruzeiro; veja provável escalação

CAS adia definição sobre caso que pode gerar novo transfer ban ao Corinthians

COB Expo celebra os 25 anos da prata do revezamento 4 x 100m do atletismo