Bia Haddad e Laura Siegemund avançam em duplas no US Open; Romboli supera parceria de Demoliner

Nova York

29/08/2025 18h56

A brasileira Beatriz Haddad Maia e a alemã Laura Siegemund largaram muito bem no torneio de duplas do US Open. A parceria mostrou que o entrosamento dos últimos torneios continua afiada ao superar a australiana Maya Joint e a norte-americana Caty McNally em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/1 na quadra 10 do compleo de Flushing Meadows, em Nova York.

Cabeça de chave 14 no último Grand Slam do ano, em Nova York, brasileira e alemã começaram um alta rotação e logo abriram 2 a 0 em um primeiro set marcado pelas quebras de serviço - foram cinco. As rivais reagiram e buscaram a igualdade.

Como em duplas não há vantagem, quem chega a 40 primeiro já fica perto de fazer o ponto. Desta maneira, os serviços não podem ser desperdiçados ou equivocados. Mas foi justamente o que ocorreu após o 3 a 3. Bia e Siegemund aproveitaram o break, mas viram as oponentes reagirem a seguir. Com nova quebra para abrir 5 a 4, não voltaram a vacilar e fecharam por 6 a 4.

A tática de pressionar os serviços de Joint e McNally permaneceu na largada da segunda parcial e novo 2 a 0 para as favoritas. Empolgadas, Bia e Laura voltaram a quebrar para encaminhar o triunfo com 4 a 1.

E nem o susto de ter dois break points no saque diminuiu o ímpeto da parceria. Sempre potentes, elas se safaram e ficaram a um ponto de celebrar a vitória. O primeiro match point veio com 30 a 40 no saque das adversárias. E foi aproveitado com bela batida de Bia na rede.

As adversárias na segunda rodada são a ucraniana Marta Kostyuk e a romena Elena Ruse, que atropelaram a espanhola Jessica Bouzas e a italiana Elisabetta Cocciaretto com 6/2 e 6/1.

DUELO BRASILEIRO NAS DUPLAS MASCULINAS

A primeira rodada de duplas masculinas colocou dois brasileiros frente a frente, com Fernando Romboli levando a melhor. Ao lado do australiano John-Patrick Smith, ele se garantiu na segunda rodada com 6/3 e 6/2 sobre Marcelo Demoliner e o casaque Alexander Bublik.

