Na lista de Ancelotti, Bento é barrado por Jorge Jesus e deve ser negociado
Convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, o goleiro Bento vive situação delicada no Al-Nassr, da Arábia Saudita.
Ele não foi nem relacionado para o duelo de hoje contra o Al-Taawoun, pela primeira rodada da Liga Saudita. Segundo fontes ouvidas pelo UOL, a decisão foi técnica: Jorge Jesus, novo comandante do time, não conta com o brasileiro.
A ideia de Jesus, segundo apurou a coluna, é que o saudita Nawak Dhahi Al-Aqidi seja o titular na temporada. Ele já saiu jogando nesta sexta-feira.
Nos próximos dias, a comissão técnica de Jesus deve comunicar oficialmente o jogador e seus representantes, para que o goleiro procure um novo clube. A janela de transferências da Europa fecha em breve. Na Espanha, por exemplo, já é neste sábado (2). Nas outras principais ligas, na segunda-feira (1º de setembro). Na Arábia Saudita, o prazo é mais longo: 10 de setembro.
A ideia do treinador português é reforçar o elenco com estrangeiros em outras posições. Bento deixaria de ocupar uma vaga entre os "gringos". O goleiro custou R$ 107 milhões junto ao Athletico.
O UOL procurou o estafe de Bento, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.