Atlético-MG anuncia a demissão do técnico Cuca após derrota para o Cruzeiro

O Atlético-MG anunciou a demissão do técnico Cuca após a derrota para o arquirrival Cruzeiro na ida das quartas da Copa do Brasil, em plena Arena MRV.

O que aconteceu

Cuca deixa o cargo após oito meses desde sua volta ao clube. Ele havia sido anunciado no final de dezembro para suceder Gabriel Milito e tinha contrato até o ano que vem.

A quarta passagem do treinador pelo Galo terminou com 56% de aproveitamento. Foram 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas nos 45 jogos disputados. Ao todo, ele é o técnico mais vitorioso da história do time.

Cuca foi informado nesta manhã e disse que entende a decisão. O técnico, que ontem realizou um procedimento cirúrgico no ombro, participou de reunião com a diretoria hoje. Cuquinha, seu irmão e auxiliar técnico, sai junto dele.

Entendo a demissão. Acho que ela se justifica pelos últimos resultados no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, perdemos jogadores importantíssimos que nos fizeram muita falta. Agradeço a todos os jogadores pela luta, entrega e parceria que tiveram comigo, sem restrições.

Cuca, em comunicado do Atlético

Com ele, o Atlético foi campeão mineiro e está nas quartas da Sul-Americana, mas oscila no Brasileirão e se complicou na Copa do Brasil. O Galo é apenas o 12º na tabela do Brasileiro, vindo de duas derrotas seguidas, e precisa reverter a derrota por 2 a 0 sofrida em casa no clássico para ter chances de avançar à semi da Copa.

Cuca havia cobrado mudança de postura no Atlético logo após a derrota para o rival. "Temos que ser realistas, não estamos jogando o que podemos. Alguns jogadores importantíssimos podem jogar muito mais e não estamos conseguindo tirar a essência de cada um. Não é por falta de trabalho e dedicação, simplesmente não está acontecendo", afirmou Cuca em entrevista coletiva.

Agradeço à comissão técnica e a todo o estafe. À diretoria, meu muito obrigado pela confiança. Aos torcedores, categoria em que me incluo, fica uma sensação ruim. Queria ser campeão novamente com eles. Tinha muita expectativa na Copa Sul-Americana. Minha alegria era fazê-los felizes. Nada apaga tudo o que fizemos juntos. O Galo sempre estará no meu coração e da minha família.

Cuca