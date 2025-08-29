Topo

Esporte

Atlético-MG anuncia saída de Cuca após maus resultados e revés para Cruzeiro na Copa do Brasil

Belo Horizonte

29/08/2025 11h39

O Atlético-MG divulgou nesta sexta-feira o fim da passagem de Cuca à frente do elenco profissional. Em suas redes sociais, o clube mineiro informou ainda que, além do treinador, Cuquinha, irmão do comandante, e também auxiliar técnico, deixa a função. A decisão foi tomada após uma reunião com Paulo Bracks, CEO, e Vitor Bagy, diretor de futebol.

A derrota para o Cruzeiro no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil contribuiu para que o técnico fosse demitido. Ele já vinha tendo o trabalho questionado e a sua saída era dada como praticamente certa nos bastidores.

Por meio de nota, Cuca disse entender sua saída e fez um agradecimento geral pelo apoio recebido nesta sua recente passagem. O treinador obteve um aproveitamento de 56% à frente da equipe nos 47 jogos que dirigiu: 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas.

"Entendo a demissão. Acho que ela se justifica pelos últimos resultados no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, perdemos jogadores importantíssimos que nos fizeram muita falta. Agradeço a todos os jogadores pela luta, entrega e parceria que tiveram comigo, sem restrições! Agradeço à comissão técnica e a todo o staff. Obrigado ao Carlos Alberto (Isidoro, supervisor de futebol), Pedro (Moreira, gerente de futebol), Victor e Bracks. À diretoria, meu muito obrigado pela confiança", disse o técnico.

Cuca conquistou o Campeonato Mineiro deste ano. No comunicado, ele mandou uma mensagem para os torcedores lamentando a fase atual da equipe. "Aos torcedores, categoria em que me incluo, fica uma sensação ruim. Queria ser campeão novamente com eles. Tinha muita expectativa na Copa Sul-Americana. Minha alegria era fazê-los felizes. Nada apaga tudo o que fizemos juntos. O Galo sempre estará no meu coração e da minha família. Muito obrigado a todos!", completou.

O clube fez um agradecimento protocolar a Cuca e desejou boa recuperação a ele que, nesta quinta-feira, realizou um procedimento cirúrgico no ombro.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Clube inglês volta a fazer proposta ao Botafogo pelo goleiro John, diz rádio

Fla homenageia sub-20 e Arrascaeta, que ganha batuta de maestro por recorde

Pai de Felipe Anderson é condenado a 14 anos de prisão por duplo homicídio

Conmebol denuncia Inter por atrasar jogo com Flamengo em episódio de 'chuva' de papel picado

Juca vê Hulk na descendente: 'Nem na bola parada faz mais diferença'

Santos tenta, mas não consegue avançar por volante chileno do Independiente

Dérbi: 'Palmeiras entra mais pressionado por dois motivos', diz Lavieri

Fla prorroga prazo para a construção do estádio em acordo com a Prefeitura

Japão e Holanda avançam às quartas de final do Mundial de Vôlei

Maresca confirma que Garnacho está realizando exames no Chelsea

Mauro Cezar: Se entrar no modo Corinthians, São Paulo não sai do buraco